Božično-novoletni prazniki bodo v naši družbi še posebej čarobni, radovedno nagajivi, zabavni in raziskovalni. Pripravite skodelico kakava za vaše otroke in se prepustite televizijskemu potovanju v svet domišljije. Vsak dan vas čaka nekaj ur programa, ki ga podrobno predstavljamo na naši Facebook strani, v nadaljevanju pa izpostavljamo le nekaj vsebin.

Pri Pajkovih. Foto: Rozhlas a Televisia Slovenska

Pri Pajkovih, risanka

26.12, 27. 12., 30.12., 31.12., 1.1., 2.1., 3.1.

Prigode pajkov, ki živijo visoko nad jaškom za dvigalo. Tople zgodbe, ki dokazujejo, da so družinske vezi trdnejše od pajkove mreže.

Holly Hobbie, kanadska mladinska

Holly Hobbie. Foto: CLOUDCO ENTERTAINMENT

nadaljevanka

26.12, 27. 12., 30.12., 31.12., 1.1., 2.1., 3.1.

Holly je trinajstletnica, ki piše in poje pesmi in sanja o tem, kako bi rešila svet. Najprej pa se loti delati red v svojem kraju.

Koyaa, risanka

Koyaa. Foto: Filmski studio Viba Film Ljubljana

26.12, 27. 12., 30.12., 31.12., 1.1., 2.1., 3.1.

Nagajivi predmeti povzročajo Koyii obilico preglavic. Da obdrži vajeti v svojih rokah, mora vsakič znova ustvarjalno rešiti novo težavo.

Čarobna zima v Mumindolu, finsko-poljski animirani film

Čarobni zima v Mumindolu. Foto: Polski Instytut Sztuki Filmowej

27.12. ob 10.45

Nežna zimska pravljica govori o Muminih v božičnem času. Otroški risani film je sinhroniziran v slovenščino.

Božično-novoletne otroške oddaje

28.12.

Tudi vzdušje v otroških oddajah bo praznično.

V Studiu Kriškraš sta Krtek Črtek in veverica Šviga na polnoč dobro pripravljena in je nikakor ne bosta prespala, saj imata popravljeno budilko. Vendar zakaj njeni kazalci stojijo pri miru? Ali bosta prijatelja uspela uloviti novo leto in ga praznovati še pravi čas?

V oddaji Ribič Pepe se predstavita Gaja in njena Breskvica, ki zares ne marata novoletnih petard in raket. Kdo je Breskvica? En tak ljubek muc.

V oddaji Firbcologi je že Silvestrovo, zato Firbcologi krasijo stanovanje. Pia je še vedno v službi, ima še nekaj voženj, pravi. Alisa in Kaja gresta na kavbojski ples, Peter in Sara izdelujeta svečke, Gašper in Lara pa sta v Muzeju krščanstva. V Piinem avtu pa je Challe Salle.

Mladi brihtneži v Malih sivih celicah so vrhunski športniki: atletinja Maruša Mišmaš, kajakašica Špela Ponomarenko Janič in kolesarja Tadej Pogačar ter Matej Mohorič. Z vijuganjem med vprašanji jim pomagata naša lanska tekmovalka Zoja in letošnji najboljši navijač predtekmovanj Jaka.

V prazničnem Infodromu se bomo ozrli po letu, ki se izteka. V Infogromu bodo mladi povedali, kaj je zaznamovalo njihovo leto. V zadnjih Spletkah letošnjega leta bomo ustvarjali praznične meme, z lepimi željami pa vas bodo v novo leto pospremili znani Slovenci.

Zog. Foto: Triggerfish Animation

Zog, risani film

29.12. ob 9.25

Družinski animirani film, zgodba o navdušenem mladem zmaju, ki se v prvih razredih zmajske šole uči leteti, rjoveti in bruhati ogenj.

Učitelj Žaba. Foto: BosBros

Učitelj Žaba, nizozemski film

30.12. ob 11.15

Otroška komedija o učitelju, ki se spreminja v žabca, bo zabavala (in kaj naučila) tudi odrasle.

Palčič. Foto: Magic Light Pictures

Palčič, risani film

31.12. ob 9.30

»Palčič z družino v drevesu živi, z gospo Palčič skrbita za deteca tri.« Nekega dne se odpravi na tek, a ga naključja odnesejo v širni svet. Se mu bo uspelo vrniti v družinsko drevo, da bo z družino praznoval božič?

Rossie in Mousse. Foto: Televizija Slovenija

Rossie in Mousse, belgijski film

31. 12. ob 10.40

Otroško-mladinska drama o prijateljstvu otrok iz različnih kultur.

Sneženi mož in snežni kuža. Foto: Channel 4 Television Corporation

Sneženi mož in snežni kuža, risani film

1.1. 2020 ob 7.35

V hišo se vseli nova družina - mama z dečkom, ki mu kmalu po tem umre kuža. V njegovi sobi se dvigne talna deska, in deček odkrije spomin, ki ga je shranil dolgo nazaj otrok, ki je prej živel tu.

Mišji razbojnik, risani film

Mišji razbojnik. Foto: BBC

2. 1. 2020 ob 7.55

Mišji razbojnik govori o požrešni miši, ki ji dišijo pecivo, piškoti in vse sladkarije. Jaha po cesti, išče slaščice in ropa mimoidoče, dokler ga njegova sladkosnednost ne spravi v težave.

Maček Muri, risanka

Maček Muri. Foto: INVIDA

3. 1. 2020 ob 9.10

Muri se znajde v godlji, saj je pozabil na Macin rojstni dan in mora zato na hitro poiskati pravo darilo.

Bi se gnetli na tej metli? Foto: Magic Light Pictures

Bi se gnetli na tej metli?, risani film

3. 1. 2020 ob 9.30

Zgodba o prijazni čarovnici, ki povabi na svojo metlo druščino različnih živali, ki ji pomagajo najti stvari, ki jih izgublja, ko leti z metlo.

Martin Krpan, kratki animirani film

Martin Krpan. Foto: KEROZIN

3. 1. 2020 ob 10.45

V časih Avstroogrskega cesarstva živi na Vrhu pri Sveti trojici silno močan človek, Martin Krpan po imenu. Na svoji kobilici tovori iz Trsta proti notranjosti angleško sol, kar je prepovedano, zato so mu cesarjevi mejači ves čas na sledi.