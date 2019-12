Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik, Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in spletni portal slosport.org so že 36. leto zapored pripravili izbor najboljših primorskih športnikov. Tradicionalno prireditev Naš športnik je letos gostila dvorana svetega Frančiška v Kopru.

Najboljše so izbrali športni novinarji RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino, Primorskega dnevnika in spletnega portala slosport.org. Športni del prireditve je vodil Iztok Novak Easy, zabavno-glasbeni program s sloganom: » Življenje je šport, šport je življenje« pa je pripravila gledališka skupina društva Trillek s Cola.

Na prireditvi Naš športnik so podelili nagrade najboljšim primorskim športnikom. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Med dekleti sta slavili kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki sta sezono končali na prvem mestu jakostne lestvice med ženskimi kajakaškimi dvojci. Na svetovnem prvenstvu v Szegedu sta bili na 200 metrov drugi, na olimpijski - petstometrski razdalji pa sta osvojili bronasto medaljo. V moški konkurenci je slavil odbojkar Jani Kovačič. Igralec, ki je zrasel v Kanalu je kot izvrsten prosti igralec standardni član reprezentance. Slednja je na evropskem prvenstvu osvojila svojo drugo srebrno medaljo, Kovačič pa je postal član idealne sedmerke prvenstva.

Ekipno lovoriko so si prislužili košarkarji Kopra Primorske. V klubsko vitrino so v minuli sezoni postavili štiri lovorike. Osvojili so superpokal, najboljši so bili v drugi jadranski ligi. Suvereno so si priigrali tudi odločilni zmagi v finalu domačega pokalnega tekmovanja in prvenstva, kjer so na vrhu tudi ob koncu leta. Odlično jim gre tudi v elitni ligi ABA.

Na prireditvi so podelili tudi posebno priznanje Damirju Skomini, ki je po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko najboljši nogometni sodnik v letu 2019. Organizatorji so obeležili tudi nedavni življenjski jubilej olimpionika Mira Cerarja, ki je dopolnil 80 let. Podeljevalci pa so bili uspešni koprski športniki.

Ob zmagovalcih so bili ostali športniki enakovredno nagrajeni:

Športnice:

Jana Germani, jadralka

Tina Grudina, odbojkarica

Andreja Klepač, teniška igralka

Andreja Leški, judoistka

Tina Mrak, Veronika Macarol, jadralki

Športniki:

Luka Božič, kanuist na divjih vodah

Alen Hodžić, košarkar

Anže Petrič, balinar

Jan Tratnik, kolesar

Jernej Terpin, odbojkar

Ekipe:

GEN -I Volley, odbojka

KK 3x3 Piran, košarka 3x3

NTK Arrigoni, namizni tenis

OK Salonit Anhovo-Kanal, odbojka

ŠK Kras, namizni tenis

Prireditev Naš športnik ima svoje korenine v medijskem preseganju državnih meja med nekdanjo Jugoslavijo in Italijo, uspešno pa se nadaljuje tudi v obdobju samostojne Slovenije.

Na skupni prireditvi nagrajevanja najboljših športnic, športnikov in ekip, ki se izmenično seli z ene strani nekdanje meje na drugo, tako poudarjajo enotnost slovenskega kulturnega, športnega in medijskega prostora. Kategorije nagrajenih športnikov so poenotene, v skupni konkurenci so tako primorski športniki iz matične domovine kot tudi slovenski športniki v Italiji - Primorska bo tako letos že sedmič dobila absolutne zmagovalce. Lani so se na najvišjih stopničkah znašli košarkarji Sixta Primorske, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol ter kanuist Luka Božič.