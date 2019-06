O izbiri nagrajenca bo odločala žirija, ki jo je imenoval Programski svet RTV Slovenija. Žirija bo upoštevala le popolne vloge, ki bodo do vključno 5. septembra 2019 priporočeno oddane na pošto ali osebno v vložišče RTV Slovenija. Žirija bo o utemeljenosti predlogov odločala na podlagi prejete dokumentacije.

BESEDILO RAZPISA Celotno besedilo razpisa za nagrado Franeta Milčinskega Ježka za leto 2019 se nahaja na tej povezavi.

Zoran Predin je prejemnik nagrade Franeta Milčinskega Ježka za leto 2018. Foto: Žiga Culiberg

Dosedanji prejemniki Ježkove nagrade so: Marjan Marinc, Bojan Adamič, Srečko Golob, Urban Koder, Iztok Mlakar, Mojmir Sepe, Ervin Fritz, Jani Kovačič, Tomaž Pengov, Pavel Lužan, Gojmir Lešnjak, Vita Mavrič, Zlatko Šugman, Jure Ivanušič, Črt Škodlar, Nataša Tič Ralijan, Andrej Rozman Roza, Sašo Hribar, Kolektiv Narobov, Adi Smolar, Tone Partljič (za življenjsko delo), Lado Leskovar, Vinko Möderndorfer, Barbara Cerar in Tone Fornezzi – Tof (za življenjsko delo), Tilen Artač, Toni Gašperič, Marko Radmilovič, Ljerka Belak in Desa Muck, Drago Mislej Mef, Jurij Souček (za življenjsko delo), Zoran Predin.