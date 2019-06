Tomaž Kovšca in Martin Hvastija bosta na TV SLO 2 komentatorja Dirke po Sloveniji in Dirke po Franciji. Foto: Matej Kolaković.

Roland Garros

Televizija Slovenija bo od 3. junija 2019 dalje vsak dan na TV SLO 2 prenašala teniške dvoboje z enega od štirih največjih teniških turnirjev na svetu, vključno z ženskim (8. 6. 2019) ter moškim finalom (9. 6. 2019). Reporter bo Tomaž Hudomalj. Vse prenose si boste lahko ogledali tudi na www.rtvslo.si.

Svetovno prvenstvo v nogometu za ženske

Osmo Fifa svetovno prvenstvo v nogometu za ženske bo med 7. junijem in 7. julijem 2019 potekalo v Franciji. Na njem se bo za najprestižnejšo nogometno lovoriko pomerilo 24 ženskih nogometnih reprezentanc. Televizija Slovenija bo prenašala deset tekem, in sicer otvoritveno tekmo ter dve tekmi osmine finala, tri tekme četrtine finala, obe polfinalni tekmi, tekmo za tretje mesto ter finale, ki bo na sporedu 7. julija 2019 v Lyonu. Branilke naslova so nogometašice Združenih držav Amerike, reporterja bosta Urban Laurenčič in Tomaž Hudomalj. Vse prenose si boste lahko ogledali tudi na www.rtvslo.si.

Urban Laurenčič in Tomaž Hudomalj bosta na TV SLO 2 komentatorja tekem svetovnega prvenstva v nogometu za ženske. Foto: Adrian Pregelj.

Dirka po Sloveniji

Med 19. in 23. junijem 2019 bo potekala že 26. Dirka po Sloveniji, ki jo bodo sestavljale naslednje etape: Ljubljana – Rogaška Slatina, Maribor – Celje, Žalec – Idrija, Nova Gorica – Ajdovščina in Trebnje – Novo mesto. Televizija Slovenija bo prenašala vseh pet etap. Komentatorja Tomaž Kovšca in Martin Hvastija bosta na prizorišču (na ciljni črti), prav tako pa tudi leteča reporterja David Črmelj in Miha Mišič, ki bosta karavano spremljala po trasi od strta do cilja. Prenose si bodo gledalci lahko ogledali tudi na www.rtvslo.si, uporabniki pa se bodo lahko pomerili tudi v Navidezni dirki. Val 202 bo Dirko po Sloveniji spremljal po celi Sloveniji in bo na startu in cilju vsake od etap. Zadnji dan Dirke po Sloveniji v Novem mestu bo Val 202 s pomočjo kviza določil tudi zmagovalca, ki ga bo partner projekta z naslovom »Delimo si pot« odpeljal na zadnjo etapo dirke po Franciji.

Dirka po Franciji

Ljubitelji kolesarstva bodo na svoj račun prišli še julija, ko bo na sporedu prenos najprestižnejše kolesarske dirke na svetu – Dirke po Franciji. Televizija Slovenija bo namreč med 6. in 28. julijem 2019 na svojem drugem programu prenašala vseh 21 etap tega vzdržljivostnega kolesarskega tekmovanja. Kolesarji, ki bodo premagovali razdaljo 3460 kilometrov na 106. Dirki po Franciji, bodo imeli na voljo le dva dneva počitka. Dirka je sestavljena iz osmih ravninskih, sedmih gorskih in štirih hribovitih etap ter dveh kronometrov.

Komentator vseh etap dirke na TV SLO 2 bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator bo Martin Hvastija. Novinar Miha Mišič bo prenose popestril z zanimivimi statističnimi podatki, David Črmelj pa s pripravo posebnih zgodb iz zakulisja Dirke po Franciji.

Vse informacije o Dirki po Franciji boste našli na posebnem podportalu MMC-ja, kjer si boste lahko v živo ogledali tudi vse etape, uporabniki pa se bodo lahko pomerili tudi v Navidezni dirki. Na Radiu Slovenija bodo Dirko po Franciji spremljali v informativnih oddajah in športnih oddajah na Valu 202: Naval na šport, Športna sobota in Nedeljsko športno popoldne.

Kvalifikacije

7. in 10. junija 2019 se bo moška nogometna reprezentanca na kvalifikacijah za EP v nogometu pomerila z reprezentancama Avstrije in Latvije, moška rokometna reprezentanca pa se bo prav tako na kvalifikacijah za EP v rokometu 12. in 16. junija 2019 pomerila z reprezentancama Latvije in Estonije. Vse tekme boste lahko spremljali na TV SLO 2, www.rtvslo.si in Valu 202. Vse prenose si boste lahko ogledali tudi na www.rtvslo.si.