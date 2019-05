Ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bosta beseda in pesem v torek, 11. junija ob 20. uri v Kulturnem domu Beltinci stopali po močvirju, odstirali meglice, valovili z žitnimi polji, se potapljali v mehkobo in strast panonskih sozvočij ter razkrivali živopisnost prekmurskega zgodovinskega spomina.

Na dogodku Velika panonska muzika bosta nastopila tudi oče in sin - Vlado in Milan Kreslin. Foto: Denis Cizar

Ta seže daleč nazaj v sporočilnost pozvačina, ki bo s svojim gučem pomenljivo povabil na gostijo. Glasba se bo razvila iz strasti značilnih in še danes cenjenih prekmurskih godčevskih viž — od šamarjanke do čardaša — s cimbalami (Marko banda), izrazila trpkost notranje bolečine (Maruša Mujdrica in Andi Sobočan), dokazala moč za premagovanje domotožja na izseljeniškem delu v tujini (zakonca Donko), prepričala s prenosom izročila od očeta na sina (Vlado in Milan Kreslin), pripovedovala zgodbe v edinstvenem prekmurskem dvoglasju (Irmice), oživila kontemplacijo pozabljenih protestantskih mrtvečih pesmi v stari prekmurščini (Pevci evangeličanske cerkve iz Križevcev), dokazala aktualnost ljudskih zgodb in ljudskega melosa v etno izvedbah (Êdna, Ethnotrip), enovitost različnega pa udejanjila z odsevom klezmerja (Romska glasbena zasedba Romano Glauso).

Drugačno, svojeglavo, drzno in neuklonljivo ljubezen bo orisal Feri Lainšček. Foto: OZV

S cimbalami svojo glasbo bogati Marko banda. Foto: Jože Pojbič

Usode življenj svojih protagonistov bodo iz najvidnejših in s kresnikom nagrajenih romanov in sag odstirali prekmurski mojstri umetniške besede. Drugačno, svojeglavo, drzno in neuklonljivo ljubezen bo orisal Feri Lainšček. O trmastih, svojeglavih in muhastih ljudeh bo pripovedoval Vlado Žabot. Štefan Kardoš bo izrazil epilog groteske varanja iz Rizling polke. Dušan Šarotar pa se bo dotaknil posameznika v mestu - varašu v drugi svetovni vojni.

V 90-minutnem programu se bo tako razkrila podobo panonske kulture. Ta ostaja izvirna in samosvoja ter izraža globino prekmurske düše.

Neposredni radijski prenos prireditve bo na 1. programu Radia Slovenija in Radiu Maribor ter v video prenosu na Facebook strani Prvega.