Ali res vemo, kaj pomenijo pojmi hipster, migracije, konvencije, starizem, meritokracija, zero waste, inovativnost, kohezija, mreženje, socialna mobilnost, integracija …? Foto: grafika oddaje, avtor Jan Marin

Izbrani najpogostejši izrazi s področja družboslovja in humanistike bodo predstavljeni dinamično, zanimivo in ... Na kratko! Foto: grafika oddaje, avtor Jan Marin

Ali res vemo, kaj pomenijo pojmi, kot so migracije, konvencije, starizem, meritokracija, hipster, zero waste, inovativnost, kohezija, mreženje, socialna mobilnost, integracija …?

Te in druge najpogostejše pojme bodo ustvarjalci oddaje gledalcem razložili na kratko in s pomočjo kombinacije širokega spektra različnih strokovnjakov iz polja antropologije, sociologije, etnologije, arheologije, zgodovine, filozofije, kognitivne znanosti, književnosti in drugih.

Da bodo pojmi karseda zanimivi in lahko razumljivi, bodo podprti z dinamičnimi animacijami.

Ekipa izobraževalnega programa, ki pripravlja oddajo Na kratko. Foto: Adrijan Pregelj

Novo oddajo snujejo in pripravljajo novinarke scenaristke Ana Dular Radovan, Nuša Ekar, Nina Cijan in Helena Pirc, režiser Aljaž Bastič in animator Jan Marin.

8-minutno oddajo Na kratko si lahko prvič ogledate v četrtek, 7. marca, ob 17.55 na TV SLO 1. Če jo kdo zamudi, pa si jo lahko ogleda tudi kot video podkast na portalu MMC RTV Slovenija.

Vira fotografij: grafika oddaje (Jan Marin) in Adrijan Pregelj.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Oddajo Na kratko lahko spremljate ob četrtkih ob 17.55 na TV SLO 1, na voljo bo tudi na video podkastu. Foto: grafika oddaje, avtor Jan Marin