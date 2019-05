Na festivalu boste slišali 12 ansamblov, finalistov predizborov, ki ste jih lahko spremljali v oddajah Slovenski pozdrav. Foto: Arhiv RTV SLO

Na festivalu bodo nastopili v naslednjem vrstnem redu: S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo), Ansambel Opoj (Naša glasba), CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj), Ansambel Petan (Stari hrast), Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni), Raubarji (Bel pajčolan), Vera & Originali (Srčen – trčen), Topliška pomlad (Taksi), Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko moj), Ansambel Vikend (Osvajam te), Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi) ter Ansambel Roka Žlindre in Amabile (Veliko je želja).

Gostitelja festivala bosta priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, urednik Andrej Hofer, režiser pa Marjan Kučej.

Skozi festivalski večer vas bosta popeljala Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Adrijan Pregelj

Festival Slovenska polka in valček, ki ga RTV Slovenija organizira že 23 let, je eden najeminentnejših in med glasbeniki najbolj priljubljenih festivalov narodno-zabavne glasbe. Letos so se na RTV Slovenija odločili, da predizbor v okviru oddaje Slovenski pozdrav, v sistem odločanja in izbire pa so vključili tri nacionalne radijske programe in osem lokalnih / regionalnih postaj.

Spremljevalni festivalski program bo posvečen bogatemu glasbenemu opusu mag. Ivana Sivca, ki je v teh dneh praznoval častitljiv jubilej – 70. rojstni dan. Poklonili se mu bodo vsi sodelujoči ansambli. Na festivalu bodo podelili dve nagradi: nagrado za najboljšo polko 2019 in nagrado za najboljši valček 2019.

#

Izvajalec Naslove pesmi Avtor glasbe / besedila / priredbe 1 polka S.O.S. kvintet Lepo mi je s tabo Martin Juhart / Igor Prikovič / Martin Juhart 2 polka Ansambel Opoj Naša glasba Miha Lesjak / Matjaž Vrh / Miha Lesjak 3 polka CIK - CAK kvintet Daj, no, daj Matej Kovačič / Damjan Pasarič / Matej Kovačič 4 valček Ansambel Petan Stari hrast Denis Petan / Matej Kocjančič / Denis Petan 5 valček Ansambel Zeme Sreča najine ljubezni Bojan Zeme / Bernard Miklavc / Bojan Zeme 6 valček Raubarji Bel pajčolan Blaž Jenkole / Marko Vozelj / Blaž Jenkole 7 polka Vera & Originali Srčen – trčen Vera Šolinc / Vera Šolinc / Vera Šolinc 8 polka Topliška pomlad Taksi Peter Fink / Matej Kocjančič / Peter Fink 9 polka Ansambel Petka Vse bi storil, sinko moj Matjaž Vodišek / Vera Šolinc / Matjaž Vodišek 10 valček Ansambel Vikend Osvajam te Jože Galič / Jože Galič / Miha Lesjak 11 valček Vražji muzikanti Misel nate ne zaspi Luka Krof / Vera Šolinc / Luka Krof 12 valček Ansambel Roka Žlindre in Amabile Veliko je želja Rok Žlindra / France Žnidaršič / Rok Žlindra

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.