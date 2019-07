Boljši čas od 21-letnega Američana sta postavila le legendarna Michael Johnson (svetovni rekord 19,32 na olimpijskih igrah v Atlanti 1. avgusta 1996) in Usain Bolt (19,30 na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in 19,19 – aktualni svetovni rekord, 20. avgusta 2009 v Berlinu).

Tudi Cheruiyot in Lisek postavila najboljša izida sezone

Kenijski atlet Timothy Cheruiyot je na Diamantni ligi na 1.500 metrov postavil najboljši izid sezone na svetu (3:28,77), kar je tudi rekord mitinga. V skoku s palico je Poljak Piotr Lisek edini preskočil šest metrov, s 601 cm je postavil izid sezone.

Shelly-Ann Fraser-Pryce je zmagala na 100 metrov s časom 10,74 in potrdila, da je po rojstvu sina že v vrhunski formi. Jamajčanka je odlično tekla že na domačem mitingu v Kingstonu, ko je skupaj z Elaine Thompson z 10,73 postavila izid sezone. V moški konkurenci na najkrajši razdalji je bil prvi Američan Justin Gatlin (9,92).

V skoku v višino je bila najboljša Rusinja Marija Lasickene, zmogla je 202 cm. Kubanec Juan Miguel Echevarria je v skoku v daljino za zmago skočil do 8,32 m.

Moški: 100 m: J. GATLIN ZDA 9,92 200 m: N. LYLES ZDA * 19,50 800 m: W. KINYAMAL KEN * 1:43,78 1.500 m: T. CHERUIYOT KEN 3:28,77 5.000 m: Y. KEJELCHA ETI 13:00,56 110 m ov.: O. ORTEGA ŠPA 13,05 400 m ov.: L. CAMPBELL NEM 49,54 Palica: P. LISEK POL * 6,01 Daljina: J. ECHEVARRIA KUB 8,32 * - najboljši izid sezone na svetu Ženske: 100 m: S. FRASER PRYCE JAM 10,74 200 m: G. THOMAS ZDA 22,69 400 m: S. NASER BRU 49,17 800 m: N. JEPKOSGEI KEN 1:59,54 400 m ov.: S. LITTLE ZDA 53,73 4 x 100 m: NIZOZEMSKA 42,33 Palica: K. NAGEOTTE ZDA 4,82 Višina: M. LASICKENE RUS 2,02 Troskok: C. IBARGÜEN KOL 14,89 Kopje: C. HUSSONG NEM 66,59 Krogla: C. SCHWANITZ NEM 19,04