Klara Lukan za tri sekunde zgrešila zlato na EP-ju v krosu

Evropsko prvenstvo v krosu

Lizbona - MMC RTV SLO

Klara Lukan iz Šentjerneja je na evropskem prvenstvu v krosu v Lizboni med mladinkami do 20 let osvojila srebrno medaljo in s tem kronala izvrstno sezono.