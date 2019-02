Slovenija je na dosedanjih atletskih evropskih dvoranskih prvenstvih slavila sedem medalj, vse so osvojile atletinje. V Glasgowu pa ima Janežič v teku na 400 m priložnost, da kot prvi slovenski atlet stopi na zmagovalni oder.

Prvi slovenski favorit za visoka mesta je sredi tega meseca na finalnem mitingu svetovne serije Mednarodne atletske zveze (IAAF) v Düsseldorfu s 47,10 sekunde osvojil četrto mesto na 400 m in v skupnem seštevku osvojil tretje mesto z 19 točkami, 30 pa jih je za zmago zbral Američan Nathan Strother. Drugi v seštevku je bil trikratni zaporedni svetovni dvoranski prvak Pavel Maslak iz Češke, ki bo skušal na Škotskem še četrtič v nizu osvojiti evropski dvoranski naslov. Janežič je bil na dvoranski seriji IAAF še dvakrat drugi in tretji ter napovedal boj za odličja na Škotskem.

Ob slovenskem rekorderju v teku na 400 m Luke Janežiča bodo na Otoku nastopili še Anita Horvat (400 m), Maruša Mišmaš (1500 m), Tina Šutej (palica), Maja Mihalinec (60 m), Maruša Černjul (višina), Jakob Filip Demšar (60 m ovire) in Žan Rudolf (800 m). Foto: BoBo/Borut Živulović

Vodstvo zveze kolajne sicer ni predstavilo kot cilja osemčlanske odprave, iz izjav pa je vseeno moč sklepati, da naj bi na Škotskem nastopil čas slovenskega rekorderja v teku na 400 m.

Slovenska atletska reprezentanca za dvoranski EP 2019 Luka Janežič (Kladivar) - 400 m

Anita Horvat (Velenje) - 400 m

Maruša Mišmaš (Mass) - 1500 metrov

Tina Šutej (Kladivar) - palica

Maja Mihalinec (Mass) - 60 metrov

Maruša Černjul (Kladivar) - višina

Jakob Filip Demšar (Mass) - 60 m ovire

Žan Rudolf (Mass) - 800 m

"Prvi vrhunec je pred nami. Ekipa je mešanica izkušenj, obilnega znanja in mladostne zagnanosti. Prijetno je presenetil mladinec Filip Jakob Demšar, ki je dal vedeti, da bomo tudi v prihodnje krojili vrh evropske atletike. Sicer pa ne moremo več govoriti o menjavi generacije, ampak na prvenstvo potujemo z izkušeno ekipo in ciljamo v sam evropski vrh. Ciljamo visoko. Žal mi je, da z nami ni Agate Zupin, ki se vrača po poškodbi, a letošnji izidi nam dajejo razlog, da razmišljamo o prvi kolajni po 10 letih," je pred potjo na prvenstvo dejal predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.

Ta ne skriva, da v boju za odličje slovenski tabor računa predvsem na Luko Janežiča. "Ekipa je močna, konkurenčna in željna uspehov. Tudi od ostalih članov reprezentance pričakujem konkurenčne nastope."

Še ta teden boste lahko na naši strani prebrali intervju z Luko Janežičem!

Optimističen je tudi Janežič: "Na tekmo grem iz nekega tekmovalnega ritma, saj sem iz tedna v teden nastopal na mitingih. Moji cilji so visoki, a treba je vedeti, da si napake ne smem privoščiti. Konkurenca je izjemna in za dober dosežek bom moral pokazati tri dobre nastope. Letos sem nastopal na zelo visoki ravni, dosegal dobre uvrstitve in sem optimističen."

Predstavitev slovenske atletske reprezentance pred nastopom na dvoranskem prvenstvu v Glasgowu. Foto: BoBo/Borut Živulović

Po desetih letih je čas, da nadaljujemo serijo nabiranja kolajn. Morda so zdaj na vrsti fantje, a tudi pri dekletih sem optimistična. Sama bom skušala narediti vse, da se bodo optimalno pripravili na svoje nastope. Verjamem, da se bomo domov vrnili z zelo dobrimi izidi. Marija Šestak, vodja slovenske reprezentance

Cilj Tine Šutej - finale

Zelo dobro je v tej zimi tekmovala tudi Tina Šutej, ki je 20. februarja v Zagrebu preskočila 4,56 m in s tem izpolnila tudi mednarodno normo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi. Dosegla je svoj najboljši dvoranski izid v zadnjih petih letih. "Čeprav se je sezona rezultatsko začela slabo, sem zadovoljna. Formo sem stopnjevala. Na treningih so bili izidi dobri, kasneje se je to pokazalo na tekmah in dosegla sem najprej normo za dvoransko EP, nato pa še za poletno svetovno prvenstvo in zdaj se lahko mirno pripravljam naprej. Cilj na EP je finale. Konkurenca je močna, a če ponovim nastop iz Zagreba, je ta cilj dosegljiv," je optimistična Šutej.

Maruša Mišmaš, povratnica po poškodbi, je 12. februarja na prestižnem mitingu v Ostravi na Češkem v teku na 1500 m z osebnim rekordom 4:08,09 zasedla tretje mesto ter je vse bližje slovenskemu rekordu, ki ga je 9. marca 2002 s 4:05,44 postavila Jolanda Čeplak. "Moja sezona je bila doslej v dvorani zelo uspešna. Ti kratki 200-metrski krogi so mi res zelo všeč, saj tekma hitro mine. Zdaj sem zelo sproščena in rada bi šla naprej s temi občutki, saj vem, da bom potem lahko tekla hitro. Sama si v Glasgowu želim finale, kar pa ne bo lahko, saj nas je prijavljenih veliko z zelo podobnimi izidi."

Izkušnje z nastopi na velikih tekmah imajo še Anita Horvat, Maja Mihalinec, ki se je po skoraj letu in pol odsotnosti zaradi poškodb vrnila na atletska tekmovališča, Žan Rudolf in Maruša Černjul. Slednja je vse letošnje tekme opravila v ZDA, kjer po študiju še vedno živi. Najmlajši v ekipi, 18-letni Jakob Filip Demšar, bo nastopil na svojem prvem velikem članskem tekmovanju.

Ekipo bo vodila ena izmed najuspešnejših slovenskih atletinj doslej in rekorderka v troskoku Marija Šestak, ki je leta 2009 v Torinu osvojila srebrno medaljo na dvoranskem EP. Foto: BoBo/Borut Živulović

Le Jolanda do zlata

Skupaj je Slovenija na dvoranskih EP doslej osvojila sedem medalj, od tega eno zlato, vse pa so prispevale atletinje. Zlata je bila le Jolanda Čeplak, ki je na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še sedaj veljaven svetovni rekord (1:55,82). Čeplakova ima edina v slovenski atletiki dve medalji s teh tekmovanj, na 800 m je bila bronasta leta 2007 v Birminghamu.

Na dvoranskem EP v Torinu leta 2009 sta Sloveniji odličji priborili Marija Šestak z drugim mestom v troskoku in Sonja Roman s tretjim mestom v teku na 1500 m; slednja je zaradi dopinga ruske tekmice šest let pozneje dobila srebro.

Srebrne kolajne sta osvojili še Brigita Bukovec na 60 m ovire leta 1996 v Stockholmu in Alenka Bikar na 200 m leta 2000 v Gentu. Bronasto odličje je prispevala še pokojna Jerneja Perc na 60 m leta 1996 v Stockholmu.

Najboljši moški uvrstitvi sta četrti mesti Gregorja Cankarja v skoku v daljino v Stockholmu 1996 in Matica Osovnikarja v teku na 60 m v Birmingham 2007.

35. dvoransko evropsko prvenstvo v atletiki bo potekalo od 1. do 3. marca, tekmovanja boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.