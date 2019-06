Selektor Alessandro Chiappini je bil lahko zelo zadovoljen. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke, ki so prejšnjo soboto proti istim tekmicam v gosteh izgubile z 2:3, so pred 650 gledalci v prvih dveh nizih prevladovale v bloku. To jim je prineslo vodstvo z 2:0, a tesen tretji niz so izgubile, tako da je marsikdo v dvorani pomislil, da se obeta nova drama. A izgubljeni niz je Slovenke podžgal, v četrtem nizu dvoma o zmagovalcu ni bilo že od samega začetka.



V slovenski vrsti je blestela korektorka Darja Eržen, ki je bila z 21 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme, med drugim je dosegla tudi štiri ase. Tina Grudina je bila učinkovita pri prvem tempu, dosegla je 14 točk, zanesljiva je bila tudi Saša Planinšec, k zmagi je prispevala 13 točk. Zelo dobro igro je spet pokazala tudi podajalka Eva Mori.



Slovenke bodo odločilno tekmo znova igrale v Mislinji, v soboto bodo tam priložnost za prvo mesto iskale Grkinje, ki so na domačem igrišču medsebojni dvoboj izgubile z 0:3.



5. krog, Mislinja:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:1 (25, 15, -23, 15)



GRČIJA - ESTONIJA

3:1 (-27, 18, 20, 24)



6. krog, sobota ob 20.00 (Mislinja):

SLOVENIJA - GRČIJA



Vrstni red: Slovenija 13, Grčija 12, Portugalska 3, Estonija 2 točki.