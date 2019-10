Danes je v prestolnici tekaški praznik. Foto: BoBo

Na 10 km je Jan Kokalj zmagal z rekordom proge (30:52) in slavil tretje leto zapored na tej razdalji. Med atletinjami je prav tako z rekordnim časom prvo mesto osvojila Klara Lukan (33:23), letošnja mladinska evropska prvakinja. Kokalj je izboljšal prejšnji rekord, ki ga je Mitja Krevs postavil leta 2011 (31:15), Lukanova pa je popravila prejšnji najboljši čas Sonje Roman (33:32) iz leta 2015.

Kokalj kmalu pospešil

"Med drugim in tretjim kilometrom sem pospešil in mi ni nihče več ni mogel resno slediti. Navajen sem sicer, da pri nas na tekmah tečem sam, tako da tokrat ni bilo nič drugače. Vesel sem, da sem po poškodbi stopalnice v tej sezoni znova v dobri formi, čaka pa me še nekaj tekmovanj, na koncu leta tudi evropsko prvenstvo v krosu," je bil zadovoljen Kokalj.

Cilj organizatorjev je sicer podreti ženski rekord Kenijke Visiline Jepkesho (2:22:58), moški rekord je težko dosegljiv (Etiopijec Sisay Lemma 2:04:58), letošnja želja je čas okrog 2:06.

POLMARATON, 21 km

MARATON, 42 km