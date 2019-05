Maraton treh src je najstarejši slovenski maraton, na katerem se je letos zbralo dobrih 4.000 udeležencev, z vsemi dogodki je v Radence prišlo več kot 9.000. Foto: BoBo

Tudi na pol krajši razdalji, ki je štela tudi za slovensko prvenstvo, sta zmagi slavila Kenijca. Zmagovalca najstarejšega slovenskega maratona sta bila zmage seveda vesela, pohvalila pa sta tudi vzdušje ob progi. "Bilo je super, posebno zame. Zelo sem vesel rezultata. Močno smo se borili, a mi je na koncu uspelo zmagati," je dejal Kibire, ki je drugouvrščenega rojaka Evansa Kipngeticha Tanuija na drugem mestu ugnal za slabi dve minuti. Tretji je bil še en Kenijec Mark Kipchumba Rotich. Tudi v ženski konkurenci so prva tri mesta zasedle Kenijke, ki so kot edine tekle pod tri ure, na čelu z zmagovalko Kimutai, druga je bila Gladys Jepkurui Biwot, tretja pa Emily Jemutai Cheruiyot.

Državni prvak obnavljal Aljažev stolp

Kenijec Hosea Kiplagat Tuei je zmagal na 21 km v Radencih (1:06:14), tretji je bil Janez Mulej (1:10:28), ki je s tem osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v polmaratonu. "Treniral sem zelo dobro. Vremenske razmere so super, sicer pa smo tekači na vse razmere zelo dobro pripravljeni. Izgovorov ni, ura pove svoje," je v cilju povedal novi državni prvak na 21 km 38-letni Mulej, za katerega je to prvi državni naslov v polmaratonu, enega, prav tako iz Radencev pa ima še na 42 km. Mulej pravi, da je startal na zmago, o času ni razmišljal in prav tako ni taktiziral. "Lepše bi bilo sicer teči pod uro deset, a tudi za to bo še čas," o doseženem času meni Mulej, ki je zaposlen v podjetju KOV, to je lani sodelovalo pri obnovi Aljaževega stolpa.

Slovenski naslov na 21 km je osvojila Jasmina Pitamic Vojska (1:20:39), ki je na drugem mestu zaostala le za Kenijko Janae Ngima Mbogo (1:18:11). Nova državna prvakinje Jasmina Pitamic Vojska je bila v cilju izida seveda vesela: "Po pravici povedano sem pričakovala slabši čas, a kolikor noge dajo, dajo, tako da, ja, sem zadovoljna. Kenijka je po devetem kilometru šla svoj tempo in to lahko le gledamo."

Višnarjeva našla pravo družbo

Na 10 km sta bila najboljša Aleš Zver (33:33) in slovenska tekačica na smučeh Katja Višnar (40:49), na 5,5 km pa Tomaž Rep (16:48) in Breda Škedelj (17:37).

"Tek sem vzela kot trening, 10 km razdalja mi zelo ustreza. Gledala sem, ali je kakšna punca na startu, da bi poskušala teči zraven, a sama ponavadi prehitro startam in me vleče za fanti. Sem se prijela nekaj fantov in so bili zelo super, ker so mi pomagali, se postavili pred mano in me povlekli, danes sem imela srečo, ker nikoli nisem tekla sama. Na uro pa ne gledam, raje tečem po občutku," je v cilju dejala Višnarjeva.

39. maraton treh src v Radencih

Moški:

42 km:

1. Moses Kipruto Kibire (Ken) 2:19:12

2. Evans Kipngetich Tanui (Ken) 2:21:02

3. Mark Kipchumba Rotich (Ken) 2:32:09

4. Martin Ocepek (Slo) 2:38:18

5. Franci Volkar (Slo) 2:39:32

6. Aleš Debeljak (Slo) 2:43:08

7. Klemen Rojnik (Slo) 2:46:13

8. Tadej Grilc (Slo) 2:49:46

9. Marjan Alt (Slo) 3:01:21

10. Uroš Kralj (Slo) 3:03:55

21 km:

1. Hosea Kiplagat Tuei (Ken) 1:06:14

2. Elijah Mutuku Wambua (Ken) 1:07:05

3. Janez Mulej (Slo) 1:10:28 (1. DP)

4. Simon Navodnik (Slo) 1:11:42 (2. DP)

5. Primož Porenta (Slo) 1:12:44

6. Blaž Orešnik (Slo) 1:13:12 (3. DP)

10 km:

1. Aleš Zver (Slo) 33:33

2. Shohei Waller (Aus) 34:55

3. Severino Ogrizek (Slo) 35:20

5 km:

1. Tomaž Rep (Slo) 16:48

2. Zoran Nedog (Slo) 16:57

3. Robert Lendaro (Slo) 17:02

Ženske:

42 km:

1. Hellen Jepkosgei Kimutai (Ken) 2:50:14

2. Gladys Jepkurui Biwot (Ken) 2:52:49

3. Emily Jemutai Cheruiyot (Ken) 2:58:33

4. Katja Kegl Vencelj (Slo) 3:10:42

5. Sonja Sukič (Slo) 3:35:33

6. Marija Brumen (Slo) 3:45:16

7. Jasna Platovšek (Slo) 3:46:35

8. Ružica Gudelj (Hrv) 3:47:02

9. Smilja Rosić (Slo) 3:47:03

10. Andreja Zrnić (Slo) 3:54:03

21 km:

1. Janae Ngima Mbogo (Ken) 1:18:11

2. Jasmina Pitamic Vojska (Slo) 1:20:39 (1. DP)

3. Zita Kacser (Mad) 1:22:02

4. Klara Ljubi (Slo) 1:26:34 (2. DP)

5. Georginah Njoki (Slo) 1:27:33 (3. DP)

10 km:

1. Katja Višnar (Slo) 40:49

2. Manuela Golob (Slo) 41:36

3. Andreja Gročan (Slo) 41:39

5 km:

1. Breda Škedelj (Slo) 17:37

2. Tina Lešnik (Slo) 20:15

3. Vesna Hozjan (Slo) 20:46