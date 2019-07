Sifan Hassanm je za 23 stotink izboljšala rekord na miljo. Foto: Reuters

Luka Janežič je zasedel četrto mesto v teku na 400 m (45,76) in se s svojim najboljšim izidom sezone zelo približal normi (45,30) za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. Zmagal je Steven Gardiner (44,51), svetovni podprvak z Bahamov.

Pred Janežičem sta bila le še Abderrahman Samba iz Katarja (45,00) in Nathan Strother iz ZDA (45,54). Zaostala sta Američan Kahmari Montgomery (46,02) in Italijan Davide Re (46,21).



Nigel Amos je postavil najboljši letošnji izid na 800 metrov. Foto: Reuters

Janežič je tekel na prvi progi in dohiteval Stroterja, vendar mu ga v zaključku ni uspelo prehiteti, da si se uvrstil med prve tri. Kljub temu je dosegel odmevno uvrstitev, po kateri je na šestem mestu v skupni razvrstitvi discipline v Diamantni ligi.

"Zadovoljen sem, dosegel sem četrto mesto in dober čas. Cilj je bil izid sezone in to mi je uspelo doseči. Bilo je precej zmede, nihče izmed nas na tekmovališču ni vedel, kaj se dogaja pred ponovljenim startom. Bilo je malo živčnosti pred drugim startom, imel pa sem tudi neugodno prvo progo. Ker sem velik, je na njej zame še težje teči. Mogoče bi bil na kakšni drugi danes še hitrejši," je pojasnil Janežič, ki je slovenski rekord 44,84 tekel prav v kneževini pred dvema letoma.

Zahtevne norme za SP še ni dosegel: "Norma za SP je vse bližje. Naslednji teden bom tekel na Diamantni ligi v Londonu. Tam milim, da bi že lahko šlo. Vsako tekmo grem bolje. Sem kar dobro treniral po tekmi v Franciji pred Monakom in sem dobro odtekel vso progo."

Moški: 100 m: J. GATLIN ZDA 9,91 2. N. LYLES ZDA 9,92 400 m: S. GARDINER BAH 44,51 2. A. SAMBA KAT 45,00 3. N. STROTHER ZDA 45,54 4. L. JANEŽIČ SLO 45,76 800 m: N. AMOS BOC * 1:41,89 1.500 m: T. CHERUIYOT KEN 3:29,97 3.000 m zap.: S. BAKKALI MAR * 8:04,82 Palica: P. LISEK POL * 6,02 Troskok: C. TAYLOR ZDA 17,82 Kopje: A. HOFMANN NEM 87,84