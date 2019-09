Tina Šutej ni uspela preskočiti 470 cm. Foto: Reuters

Organizatorji so zelo nizko postavili kvalifikacijsko normo, zato je v finalu nastopilo 17 tekmovalk, ki s začele na 4,50, nato pa so takoj letvico prestavili 20 cm višje, kjer je odpadlo veliko tekmovalk.

"Na 4,70 m, ki je bila druga višina finala, sem bila v drugem skoku zelo zelo blizu, a se ni izšlo. Danes sem bolje skakala kot v kvalifikacijah. A še nikoli v življenju nisem začela na tako visoki višini, kot v svojem prvem finalu na SP-ju. Imam tri izide letos nad 4,70, pa četrtega, ki sem ga dosegla pred petimi leti, zato je bil preskok med 4,50 in nato na 4,70 zame zelo velik," je po nastopu povedala Šutejeva.

"Poleg uvrstitve v finale sem si v Dohi želela tudi osebnega rekorda. Prvi cilj je bil izpolnjen, drugi pač ne. A to SP zame ni bilo slabo, ne bom dolgo jezna nase. Čakajo me olimpijske igre naslednje leto, ko se želim ustaliti na 4,80 m. Le za malo sem zgrešila uspešen preskok v drugem poskusu, majhne napake v skoku so bile razlog, da sem se s prsmi zelo rahlo dotaknila letvice. Nisem pretirano razočarana. Za menoj je izjemna sezona in komaj čakam na olimpijsko leto," je dodala 30-letna članica celjskega Kladivarja, ki je bila edina slovenska atletska finalistka na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pred tremi leti.

Nov državni rekord, 4,73 m, je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja dosegla 15. septembra v Velenju na zadnji pravi tekmi pred SP-jem. Potem je le še prejšnji petek testirala nove palice, ki so prišle iz ZDA v Slovenijo z zamudo le nekaj dni prej in je zato v kvalifikacijah nastopila s starim kompletom.

Današnji spored:

19.00: PALICA (Ž), finale

19.05: 200 m (M), 1. krog

20.20: 100 m (Ž), polfinale

20.45: TROSKOK (M), finale

20.55: 800 m (M), polfinale

21.35: 4 x 400 M, MEŠANA ŠTAFETA, finale

22.20: 100 M (Ž), finale

22.30: HOJA 20 KM (Ž)