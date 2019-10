Med 12 finalistkami ima Martina Ratej šele deseti izid sezone, a zato je bila suverena v kvalifikacijah s četrtim izidom. Med osebnimi rekordi finalistk ima osmi najboljši dosežek. Foto: EPA

V nasprotju s prejšnjimi sezonami Ratejeva tokrat pred SP-jem ni bila niti v širšem krogu favoritinj za visoka mesta. V Dohi je dosegla tudi slovenski rekord, ki pa ima že zelo dolgo brado. Do 67,16 m je vrgla 14. maja leta 2010.

"Želim si najdaljšega meta v sezoni. V kvalifikacijah mi je posebej drugi met uspel, malo lahko še povečam eksplozivnost. Sem zelo motivirana, nimam česa izgubiti, od mene nihče ničesar ne pričakuje," je napovedala Ratejeva, ki bo nastopala kot četrta po vrsti med 12 finalistkami.

Kopje (Ž), finalistke:

. H. LIU KIT 67,27 . C. HUSSONG NEM 65,29 . Š. LIU KIT 63,48 . M. RATEJ SLO 62,87 . A. RANI IND 62,43 . B. ŠPOTAKOVA ČEŠ 62,15 . K. WINGER ZDA 62,13 . T. HALADOVIČ BLR 61,74 . N. OGRODNIKOVA ČEŠ 61,17 . K. L. BARBER AVS 61,08 . I. ŠEDIVA ČEŠ 60,90 . S. KOLAK HRV 60,99

Ob 20.35 bo začetek polfinala na 200 m, Maja Mihalinec bo ob 20.51 tekla v zadnji, tretji, polfinalni skupini, kjer ima peti letošnji izid. V veliki finale se uvrstita najboljši dve iz posamezne skupine in še dve skupno najhitrejši po času.

V prvem kvalifikacijskem delu dneva bo Luka Janežič ob 15.35 začel v prvem krogu na 400 m. Slovenski tekač nastopa v drugem od kar šestih predtekov, kjer ima peti prijavljeni čas med sedmerico nastopajočih.

Nocoj so na sporedu štiri končne odločitve. Ob metu kopja za ženske se bodo delile medalje v skoku ob palici za moške in v dveh moških tekih: na 800 m in 200 m.

17. SVETOVNO PRVENSTVO - DOHA 2019

Današnji spored

15.30: Kladivo (M), kvali., skupina A

15.35: 400 m (M), 1. krog (Janežič)

15.50: Višina (M), kvalifikacije

16.30: 400 m ovire (Ž), 1. krog

17.00: Kladivo (M), kvali., skupina B

17.15: 3.000 m zapreke (Ž), 1. krog

19.05: PALICA (M), finale

19.50: 400 m (Ž), polfinale

20.20: KOPJE (Ž), finale (Ratej)

20.35: 200 m (Ž), polfinale (Mihalinec)

21.10: 800 M (M), finale

21.40: 200 M (M), finale