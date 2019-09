Maruša Mišmaš je bila v kvalifikacijah v svoji skupini tretja, potem ko je v finišu vseskozi nadzorovala položaj. Foto: Reuters

24-letna Mišmaševa je bila v kvalifikacijah zelo zanesljiva in je bila med prvimi tremi večji del tekme in tudi v ciljni ravnini. "Zdaj je na vrsti finale, cilj sta medalja in državni rekord," je zelo smelo napovedala Mišmaševa.

Njen državni rekord je 9:20,97, postavila pa ga je junija na mitingu diamantne lige v Oslu. Finale se bo začel ob 20.50.

Ratejeva zanesljivo v finale

Martina Ratej je v kvalifikacijah meta kopja v prvi skupini zasedla drugo mesto z 62,87 m. Avtomatična kvalifikacijska norma je bila 63,50 m, vendar je bolj kot ne že jasno, da je Ratejeva finalistka še pred nastopom druge skupine pozno popoldne. Finale bo v torek ob 20.20 po slovenskem času. 37-letna Ratejeva je kljub težavam v izmetu v prvi seriji kopje vrgla prek meje 60 metrov in bila s 60,78 m druga. V drugi seriji ji je zaključni del zaleta bolje uspel in se je veselila 62,87 metra, s tem pa je tedaj prešla na drugo mesto. V tej sezoni je le na eni tekmi vrgla več.

Mihalinčeva izpolnila olimpijsko normo, le šest stotink od državnega rekorda

Maja Mihalinec je v prvem krogu kvalifikacij na 200 metrov v tretji skupini zasedla četrto mesto z osebnim rekordom 22,78. S tem je izpolnila olimpijsko normo za igre v Tokiu ter se je uvrstila tudi v polfinale, ki bo v torek ob 20.35. Skupno je dosegla 11. izid.



Mihalinčeva je le za šest stotink zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.



Prejšnji osebni rekord je Mihalinčeva dosegla na svoji zadnji tekmi pred SP-jem 3. septembra, ko je na mitingu Mednarodne atletske zveze v Zagrebu dosegla odmevno zmago z 22,88. 29-letna Mihalinčeva je tekla v tretji skupini, v kateri je delila četrti izid. Le tri najhitrejše iz vsake skupine in še šesterica preostalih po času pa so napredovale v polfinale. Mozirjanka je v svojem prvem nastopu na tem SP na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale, v drugem nastopu pa je tekmovala v njeni močnejši disciplini letos.



Ob 17.20 se bo začel prvi krog teka na 400 m s slovensko rekorderko Anito Horvat.

Prenos bo od 19.25 na TV SLO 2 in MMC-ju.

Današnji spored:

15.30: Kopje (Ž), kvalifikacije, skupina A

16.05: 200 m (Ž), 1. krog

17.00: Kopje (Ž), kvalifikacije, skupina B

17.20: 400 m (Ž), 1. krog

19.05: 110 m ovire (M), 1. krog

19.30: VIŠINA (Ž), finale

19.50: 200 m (M), polfinale

20.20: 5.000 M (M), finale

20.25: DISK (M), finale

20.50: 3.000 M ZAPREKE (Ž), finale

21.10: 800 M (Ž), finale

21.40: 400 M OVIRE (M), finale