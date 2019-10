Katarina Johnson Thompson je blestela v uvodnih petih disciplinah sedmeroboja. Foto: Reuters

V ospredju so deseterobojci in sedmerobojke. Katarina Johnson Thompson je v najboljšem položaju po petih disciplinah (5.233 točk). Branilka naslova in najboljša sedmerobojka zadnjih let Nafi Thiam zaostaja že 216 točk.

V deseteroboju se je odvijala prava drama. Branilec naslova Kevin Mayer je blestel prvi dan, v uvodni disciplini drugega dne, teku na 110 metrov z ovirami, pa si je poškodoval mečno mišico. Sedma disciplina, met diska, mu nato ni povzročala težav in prevzel je vodstvo s 6.310 točkami. Bolečine pri skoku s palico so bile prevelike in tekmovanje je končal v solzah. V najboljšem položaju je zdaj Kanadčan Damian Warner.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju se bo začel ob 21.30. Finale v ženskem suvanju krogle bo na sporedu ob 21.35, ob 22.50 pa bo na sporedu še ženski tek na 400 metrov, kjer je glavna favoritinja Shaunae Miller-Uibo z Bahamov.

Evropski prvak na 10.000 m Amdouni vpleten v dopinški škandal

Evropski prvak na 10.000 m Morhad Amdouni je vpleten v dopinški škandal, kar je potrdila tudi Francoska protidopinška agencija. Od Amdounija, ki ga ni na svetovnem prvenstvu v Dohi, naj bi dobavitelj dopinga zahteval plačilo.



Nemška televizija ARD je poročala, da je videla sporočila na družbenih omrežjih in so bila poslana prek WhatsAppa, prek katerih je dobavitelj dopinga zahteval plačilo od Amdounija za krvni doping EPO in prav tako prepovedane rastne hormone. Med preiskavo primera je eden od njihovih informatorjev "dobil grožnje s smrtjo od osebe, povezane z Amdounijem".

Francoska protidopinška agencija je zapisala, da se zaveda resnosti primera in poročil ARD, vendar bo še naprej delala v tajnosti, "saj se preiskovalni in sodni postopki ne pokrivajo z medijskimi poročili".



Četrtek:

18.05: Deseteroboj, palica, skupina A

18.20: Krogla (M), kvalifikacije, skupina A

19.05: Deseteroboj, palica, skupina B

19.10: Sedmeroboj, kopje

19.40: Krogla (M), kvali., skupina B

21.00: 1.500 m (M), 1. krog

21.05: Deseteroboj, kopje, skupina A

21.35: KROGLA (Ž), finale

22.00: 1.500 m (Ž), polfinale

22.10: Deseteroboj, kopje, skupina B

22.50: 400 M (Ž), finale

23.05: Sedmeroboj, 800 M

23.25: Deseteroboj, 1.500 M