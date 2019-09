Za Tino Šutej je najboljša sezona v karieri. Z višino 4.73 ima 12. izid sezone, a pri tem je redno preskakovala višine okoli 4.70 m. Kvalifikacijska višina za finale skoka ob palici je 4.60 m ali izid med najboljših dvanajst. Foto: www.alesfevzer.com

Tino Šutej ob 16.30 čakajo kvalifikacije v skoku s palico. Ima dvanajsti prijavljen izid med vsemi, toda z dosežki okrog 4,70 metra in več je povsem blizu svetovnega vrha. Skakala bo v skupini B, skupno se bo za 12 finalnih mest potegovalo 32 skakalk ob palici.

30-letna Ljubljančanka je pred odhodom dejala, da je že doslej za njo najboljša sezona v karieri. Nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je tik pred odhodom testirala tudi nove palice, s katerimi bo dopolnila stare in zapolnila vrzeli v njihovi trdoti med posameznimi višinami.

Maruša Mišmaš bo nastopila v zadnji, tretji, skupini, ki bo štartala ob 18.27, med 14 tekačicami pa ima Slovenka četrti najboljši izid sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Mišmaš v kvalifikacijah steeplechasa

Ob 18. uri se začenjajo kvalifikacije v teku na 3.000 m zapreke, v katerem ima slovenska rekorderka Maruša Mišmaš enajsti prijavljen izid in je s tem najvišje med prijavljenimi v slovenski ekipi. A najboljše izide je dosegla v prvem delu sezone pred poškodbo, kljub temu si 24-letna Grosupeljčanka želi preboj v finale. Mišmaš bo nastopila v zadnji, tretji, predtekmovalni skupini, v finale se uvrstijo najboljše tri tekačice iz vsake skupine in še 6 po času.

Za finale potreben osebni rekord Černjulove

V tem času bo kvalifikacije sklenila skakalka v višino Maruša Černjul, ki bo nastopila kot prva v skupini A. 27-letna Celjanka ima najboljši izid sezone 1,92 m, a kvalifikacijska višina za finale je 1,94 m, kar je centimeter več od osebnega rekorda Černjulove. Skupno v dveh skupinah nastopa 30 skakalk v višino.

Špiler se vrača po rojstvu otroka

Že prej, ob 15.40, bo nastope začela prva kvalifikacijska skupina v metu kladiva, druga pa potem ob 17.10. Brežičanka Barbara Šplier je zadnja po prijavljenih izidih. Nekdanja mladinska svetovna prvakinja (2010) in mladinska evropska prvakinja (2012) se na veliko sceno vrača po materinstvu.

Barbara Špiler se je lani vrnila na tekmovanja in sezono končala z metom 70,92 v Čakovcu, a letos ni stopnjevala nastopovo, najdlje je vrgla kladivo 67,59 m. Foto: www.alesfevzer.com

Znova brez Rusija, a z 29 ruskimi atleti

V katarski prestolnici bo nastopilo 1.928 tekmovalcev iz 209 reprezentanc, v slovenski bo sedem atletinj in dva atleta. Tudi na tem prvenstvu, kot že vse od novembra 2015, ne bo ruske reprezentance, ki je zaradi državno vodenega in podprtega dopinškega sistema izključena iz mednarodne arene. Med 1.039 atleti in 889 atletinjami bo vseeno 29 ruskih tekmovalcev, ki so morali izpolniti dodatne pogoje Mednarodne atletske zveze za nastop.

Prve medalje za nočni ženski maraton

Petek prinaša kvalifikacijske boje v 11 disciplinah, na koncu dneva pa bo prišle na vrsto prva končna odločitev - ženski maraton. Zaradi vročine in tudi večje zanimivosti bo šlo za nočni teh po Dohi, prestižni tek za prva odličja svetovnega prvenstva si lahko od 22.59 ogledate v prenosu na TV Slovenija 2.

SP v atletiki 2019

Petek, 27. septembra:

15.30: Daljina (M), kvalifikacije

15.35: 100 m (M), 1. krog

15.40: Kladivo (Ž), kvalifikacije, skupina A (Špiler)

16.10: 800 m (Ž), 1. krog

16.30: Palica (Ž), kvalifikacije (Šutej)

17.05: 100 m (M), četrtfinale

17.10: Kladivo (Ž), kvalifikacije, skupina B

17.40: Višina (Ž), kvalifikacije (Černjul)

18.00: 3.000 m zapreke (Ž), 1. krog (Mišmaš)

18.25: Troskok (M), kvalifikacije

18.55: 5.000 m (M), 1. krog

19.30: 400 m ovire (M), 1. krog

22.59: MARATON (Ž) (prenos na TV SLO 2)