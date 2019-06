Dirka za VN Kanade, Montreal

Monačan Charles Leclerc se je dobro pobral po točkovni ničli na domači tekmi v Monte Carlu, v sobotnih kvalifikacijah je dosegel tretji čas. Foto: Reuters

Dirkač Ferrarija si je drugo leto zapored na dirkališču Gillesa Villeneuva priboril najboljši štartni položaj. Lani je kanadsko dirko tudi dobil. Nemec je v kvalifikacijah za dobri dve desetinki sekunde ugnal največjega tekmeca iz zadnjih let, Lewisa Hamitlona (Mercedes).

V drugo štartno vrsto se je uvrstil Charles Leclerc (Ferrari), končno pa se je z Renaultovim dirkalnikom izkazal tudi Daniel Ricciardo, ki je dosegel četrti najboljši čas.

Pierre Gasly je z red bullom osvojil peto mesto, šele na šestem mestu je drugouvrščeni dirkač v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo formule ena, Valtteri Bottas (Mercedes).

Vettel šolsko zaprl Hamiltona

Štart kanadske dirke v ospredju ni postregel s kakšnim presenečenjem. Vettel je štartal odlilčno, hitro je zaprl pot Hamiltonu in v uvodni zavoj zapeljal kot prvi. Tam je Britanca napadel še Leclerc, a je aktualni svetovni prvak zadržal svoj položaj. Slabše se je odrezal njegov moštveni kolega Bottas, ki je izgubil boj z Nicom Hülkenbergom in padel na sedmo mesto. Največ sta na začetku dirke izgubila Alexander Albon (Toro Rosso) in Romain Grosjean (Haas). Prvi je moral na prisilni postanek, kjer so mu po trku z alfo romeom Kimija Räikkönena zamenjali celotni sprednji del dirkalnika, drugi je izgubil štiri mesta, potem ko se mu je za varnostni sistem Halo zataknil karbonski delec Albonovega sprednjega krilca.

Norrisu se je snela zadnja desna guma

Dirka se je nato nadaljevala relativno mirno, za odstop je v 9. krogu sicer poskrbel Lando Norris, ki je svojega mclarna parkiral ob koncu izvoza iz boksov. Na Britančevem dirkalniku se je med dirkanjem snela zadnja desna guma. Dirkači, ki so dirko začeli na najmehkejši različici gum, so hitro zavili v bokse, drugi so postanek opravili nekoliko pozneje. Vettel je po najtršo različico gum odšel v 27. krogu, kmalu zatem so postanek opravili še ostali. Krog po polovici dirke je vodil Vettel pred Hamiltonom in Leclercom. Verstappen, ki še ni opravil postanka, je bil četrti, za peto mesto sta se bojevala Ricciardo in Bottas.

Hamiltonove napake v zavoju L'Epingle

Medtem je Hamilton pridno topil Vettlovo prednost, od prvega dirkača Ferrarija je bil hitrejši predvsem v prvih dveh sektorjih proge, nato pa je večkrat skoraj izničil svoje delo z blokirano sprednjo desno gumo pri zaviranju v 10. zavoju, zavoju L'Epingle. Nikakor se mu ni uspelo Vettlu približati na manj kot sekundo, da bi lahko v DRS-območju uporabil zadnje gibljivo krilce.

Dirka za VN Kanade, Montreal

Kvalifikacije: