Max Verstappen je dobil dve od zadnjih treh dirk formule ena. Prvi del sezone lahko zaključi s še tretjo zmago. Foto: Reuters

V sobotnih kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj priboril Max Verstappen z red bullom, ki v zadnjem obdobju dirka zares izjemno in je po mnenju številnih trenutno najboljši dirkač v karavani formule ena.

21-letni Nizozemec je osvojil prvi 'pole' v karieri, pri 21 letih in 309 dnevih je postal tretji najmlajši dirkač v zgodovini kraljice motošporta s tem dosežkom. Mlajši so bili le Sebastian Vettel (21 let, 73 dni), Charles Leclerc (21 let, 166 dni) in Fernando Alonso (21 let, 237 dni).

V prvo štartno vrsto se je uvrstil še Valtteri Bottas (Mercedes), ki je za Verstappnom zaostal za 18 tisočink sekunde. Drugo štartno vrsto zasedata aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes) in Leclerc (Ferrari). Peti čas kvalifikacij je dosegel Vettel (Ferrari), šestega Pierre Gasly (Red Bull).

Lani je dirko v Budimpešti dobil Hamilton pred obema ferrarijema, Vettlom in Kimijem Räikkönenom.

Dirka za VN Madžarske, Budimpešta