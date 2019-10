Max Verstappen takoj po končanih sobotnih kvalifikacijah. Nasmešek so mu za zeleno mizo zbrisali z obraza. Foto: Reuters

Max Verstappen je z red bullom v sobotnih kvalifikacijah odpeljal najhitrejši krog, a so mu pozneje za zeleno mizo odvzeli 'pole position' in ga pahnili na četrti štartni položaj, saj ob nesreči Valtterija Bottasa (Mercedes) v zadnjem zavoju kroga ni upošteval rumenih zastav in ni upočasnil vožnje.

Tako sta se v prvo štartno vrsto prebila oba ferrarija, Charles Leclerc in Sebastian Vettel, najboljši štartni položaj je pripadel Monačanu. V drugo štartno vrsto sta se uvrstila Lewis Hamilton (Mercedes) in Verstappen, v tretjo Alexander Albon (Red Bull) in Bottas.

Verstappen v mehiški prestolnici lovi tretjo zaporedno zmago, s katero bi postal najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Mehike, vendar bo njegovo delo po odvzemu 'pola' in nazadovanju na četrti štartni položaj izdatno oteženo.

Dirka za VN Mehike, Ciudad de Mexico