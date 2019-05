Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

Dirkači najelitnejšega razreda motošporta se merijo za zmago na najprestižnejši dirki - dirki za VN Monaka v Monte Carlu. Foto: Reuters

Sobotne kvalifikacije so bile pestre, že v prvem delu so poskrbele za prvovrstno presenečenje, ko je brez drugega dela ostal Charles Leclerc. Ferrarijevega dirkača moštvo ni poslalo na stezo za zadnji hitri poskus, saj je menilo, da je bil njegov čas dovolj dober za drugi del kvalifikacij. Lahkomiselnost, ki je Monačana drago stala - zasedel je končno 16. mesto.

V boju za najboljši štartni položaj sta se pravzaprav udarila zgolj mercedesa, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas. 'Pole' je naposled z zadnjim poskusom osvojil Britanec, ki že dolgo ni bil tako navdušen. Bottas, ki je dobil tri zaporedne kvalifikacije pred preizkušnjo v kneževini, se je moral zadovoljiti z drugim mestom, v drugo štartno vrsto sta se uvrstila Max Verstappen (Red Bull) in Sebastian Vettel (Ferrari).

Lansko dirko je dobil Daniel Ricciardo, na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Vettel in Hamilton. To je bila za Avstralca zadnja zmaga za moštvo Red Bulla, po koncu sezone se je preselil k Renaultu.

Lewis Hamilton je na štartu brez težav zadržal vodilni položaj, malce več težav je imel za njim Valtteri Bottas, ki pa je v uvodnem zavoju le uspel odbiti napad Maxa Verstappna. Foto: Reuters

Hamilton zlahka zadržal vodstvo

Hamiltonu, ki je imel letos kar nekaj težav z začetki dirk, je uspel odličen štart, zlahka je ubranil vodstvo, malce več težav je imel z zadrževanjem položaja Bottas, ki pa je vseeno v uvodnem zavoju odbil Verstappnov napad. Dober začetek je uspel tudi Danielu Ricciardu, lanskemu zmagovalcu monaške preizkušnje, ki je po zunanji strani zavoja Sainte Devote hitro švignil mimo Kevina Magnussena (Haas) in se zapeljal na peto mesto.

Leclercova smola se je nadaljevala, odstop v 18. krogu

Velik osmoljenec sobotnih kvalifikacij Charles Leclerc, ki je dirko začel s 16. mesta, je v prvih treh krogih nadoknadil tri mesta, nekaj krogov pozneje je v šikani Nouvelle že napadel Romaina Grosjeana (Haas) za 12. mesto, mimo Francoza je uspel zapeljati v predzadnjem zavoju 7. kroga. Že krog pozneje se je z enakim prehitevalnim manevrom lotil še Nica Hülkenberga (Renault), a ga je pri tem zavrtelo, hkrati je predrl tudi zadnjo levo gumo, zaradi česar je moran na prisilni postanek. Ves trud z uvoda dirke je bil izničen, padel je na zadnje mesto in poskrbel za prihod varnostnega avtomobila, saj je Monačan delčke gume in karbonske delce svojega ferrarija razresel po celi stezi. Pozneje je v 18. krogu zapeljal v garažo in neslavno končal domačo dirko.

Nelegalna poteza Verstappna, kazen petih sekund

Na prvih postankih so mercedesoma namestili srednje-trde gume, Vettel in Verstappen sta dobila najtršo različico gum, velik zmagovalec postankov pa je bil Nizozemec, ki se je na stezo vrnil pred Bottasa na drugo mesto, med mercedesa se je vrinil še Vettel. Ob koncu 14. kroga se je varnostni avtomobil umaknil, dirka pa nadaljevala. Pri prehitevalnem manevru Verstappna nad Bottasom je zadišalo po nelegalni potezi, komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) so dogodek vzeli pod drobnogled in dirkača Red Bulla kaznovali s petimi sekundami pribitka.

Lewis zaskrbljen nad obrabo gum

Hamilton je dvomil v odločitev svojega moštva, ki mu je med postankom na mercedes namestilo srednje-trde gume, prepričan je bil, da ne bodo zdržale do konca dirke. Verstappen in Vettel sta za njim dirkala z najtršo različico gum in bi brez večjih težav dirko končala brez drugega postanka, zato je Britanec upal, da se bo nad kneževino odprlo nebo, ki bi poskrbelo za menjavo gum. Malce je že rosilo, a ne dovolj, da bi razmočilo stezo.

