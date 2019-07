Na Hockenheimringu pravkar poteka dirka formule ena za VN Nemčije. Foto: EPA

Britanec ves konec tedna na prostih treningih in tudi v prvih dveh delih kvalifikacij ni pokazal najboljše forme, a 'udaril' je takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. V prvo štartno vrsto se je uvrstil še Max Verstappen z red bullom.

Tudi druga štartna vrsta je sestavljena iz dirkačev Mercedesa in Red Bulla: tretji čas kvalifikacij je dosegel Valtteri Bottas, četrtega Pierre Gasly.

Kje je Ferrari? Moštvo iz Maranella je v soboto med kvalifikacijami doživelo pravi polom. Najprej je brez časa ostal Sebastian Vettel, Charles Leclerc, ki se mu je nasmihal 'pole', pa nato v zadnjem delu kvalifikacij sploh ni zapeljal na stezo. Pri obeh dirkačih je šlo za mehansko napako na dirkalniku.

Verstappnove gume so se zavrtele v prazno

Dežne kaplje so izdatno zmočile progo pred začetkom nedeljske dirke, zato so dirkači pred štartom odpeljali nekaj krogov za varnostnim avtomobilom. Vodstvo dirke se je nato odločilo za standardni štart, ki ga je idealno začel Hamilton, povsem drugače pa Verstappen, pri katerem so se gume zavrtele v prazno in je izgubil kar nekaj mest. Odlično je dirko začel Räikkönen, ki je hitro švignil na tretje mesto. Po prvem krogu sta vodila mercedesa, Räikkönen je bil tretji, verstappen četrti, Nico Hülkenberg peti. Vettel, ki je dirko zaradi spodletelih kvalifikacij začel z začelja kolone, je že v uvodnem krogu nadoknadil šest mest.

Perez poskrbel za varnostni avtomobil

Že v 3. krogu se je varnostni avtomobil vrnil na stezo, potem ko je Sergio Perez izgubil nadzor nad svojim racing pointom in zletel v zid. Varnostni avtomobil so številni dirkači izkoristili za menjavo gum, vrstni red pa se je nato precej spremenil: vodil je Hamilton pred Bottasom, Verstappnom, Kevinom Magnussnom (Danec ni opravil postanka), Leclercom in Hülkenbergom. Räikkönen je padel na osmo mesto.