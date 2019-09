V Sočiju poteka 16. dirka letošnje sezone v kraljici motošporta. Foto: Reuters

Monačan je tako s ferrarijem osvojil četrti zaporedni 'pole', kar je nazadnje v dirkalniku moštva iz Maranella uspelo legendarnemu Michaelu Schumacherju leta 2001. 21-letnik je trenutno v zares izjemni formi, v Sočiju bo lovil tretjo zmago po poletnem premoru, potem ko je slavil v Spa-Francorchampsu in Monzi.

V prvo štartno vrsto se je uvrstil še Lewis Hamilton z mercedesom, ki je bil sicer kar nekoliko navdušen nad odpeljanim krogom, čeprav je za Leclercom zaostal za debele štiri desetinke sekunde. V drugo štartno vrsto sta se uvrstila Sebastian Vettel (Ferrari) in Valtteri Bottas (Mercedes). Četrti čas je sicer osvojil Max Verstappen z red bullom, a je zaradi menjave pogonskega sklopa nazadoval za pet mest.

Mercedes je do danes dobil prav vse ruske preizkušnje v formuli ena, Hamilton je slavil trikrat, po enkrat sta dirko dobila Bottas in Nico Rosberg. Lani sta se ob Hamiltonu na oder za zmagovalce postavila še Bottas in Vettel.

Varnostni avtomobil že v uvodnem krogu

Že ob koncu prvega kroga je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je haas Romaina Grosjeana končal v zaščitni ogradi četrtega zavoja. Francoz, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z ameriškim moštvom, je potegnil najkrajšo v troboju med njim, Antoniom Giovinazzijem (Alfa Romeo) in Danielom Ricciardom (Renault). Prišlo je do trka z gumami, po katerem je Grosjeanov dirkalnik katapultiralo v zrak, skupil jo je tudi Ricciardo, ki je moral zaradi predrte zadnje leve gume na prisilni postanek.

Dirka za VN Rusije, Soči