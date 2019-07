Valtteri Bottas si je v soboto privozil najboljši štartni položaj. Foto: Reuters

Britanec je dosegel še šesto zmago v Silverstonu, s čimer je postal najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Velike Britanije. Po nedeljski preizkušnji zdaj povsem sam zaseda vrh večne britanske lestvice, predtem si je prvo mesto delil z legendarnima Jimom Clarkom in Alainom Prostom.

Toda Mercedesovi predstavi sta bili popolnoma nezanimivi. Morda bi bil boj za zmago zanimiv, če na stezo v 20. krogu ne bi zapeljal varnostni avtomobil, s katerim je Hamilton ostal v vodstvu in ga brez večjih težav zadržal do konca dirke.

Precej več akcije so pokazali mlajši dirkači, še posebej Leclerc in Verstappen, ki sta tako rekoč nadaljevala boj iz Spielberga. 21-letnika sta pokazala vse, kar dirkanje v elitnem razredu motošporta lahko ponudi.

Njuni boji na stezi so bili prava paša za oči, naposled je bil uspešnejši Monačan, ki se je povzpel na oder za zmagovalce.

Hamilton v 4. krogu neuspešno napadel Bottasa

Štart britanske dirke ni poskrbel za veliko razburjenja, z izjemo petuvrščenega Pierra Gaslyja (Red Bull), ki je hitro izgubil boj s Vettlom, so vsi najboljši zadržali svoj položaj. Prva šesterica, sestavljena iz mercedesov, ferrarijev in red bullov, se je hitro odlepila od ostalih. V 4. krogu je Hamilton prvič resneje napadel Bottasa v zavoju Brooklands, ga tudi prehitel, a mu je Finec vrnil milo za drago že v naslednjem zavoju.

Verstappen pridobil mesto v - boksih

V naslednjih krogih je bilo zanimivo v boju za tretje mesto. Leclercu je ves čas za ovratnik dihal Verstappen, prehiteti pa je uspel šele v - boksih! Dirkača, ki sta zaznamovala zaključek prejšnje dirke v Spielbergu, sta se istočasno namenila po nove komplete srednje trdih gum, Nizozemec je imel za odtenek hitrejši postanek, tako da je na stezo zapeljal pred njim. Toda gume niso imele primernega oprijema, pridobljeno mesto je izgubil že po nekaj zavojih. S tem se njun boj še zdaleč ni končal, v naslednjih krogih sta 21-letnika uprizorila izjemno (športno) dirkanje. Verstappen je napadal, Leclerc se je branil, Nizozemcu je vselej zmanjkalo nekaj metrov za uspeh.

Hamiltonov poljub sreče

Zaradi odličnega boja med Verstappnom in Leclercom se je kar nekoliko pozabilo na boj za vodstvo. Bottas je zapeljal v bokse v 17. krogu, Hamilton je ostal na stezi in skušal pridobiti dovolj prednosti, da bi se po postanku vrnil na čelo kolone. Tega mu ni uspelo storiti, a v 20. krogu je prejel poljub sreče: v zadnjem sektorju je na peščeno izletno območje zapeljal Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), tam obtičal, tako da je vodstvo dirke na stezo poslalo varnostni avtomobil. Britanec je hitro opravil postanek in zadržal vodilni položaj.

Gasly med Verstappnom in Leclercom

Vmes je bilo še nekaj postankov v boksih, tako da se je vrstni red nekoliko premešal: vodil je Hamilton pred Bottasom, Vettlom, Gaslyjem, Verstappnom in Leclercom. Ob koncu 23. kroga se je varnostni avtomobil umaknil. Ni minilo dolgo, ko je Leclerc že napadel Verstappna, dirkača sta rahlo trčila, Nizozemec je za trenutek zapeljal s steze, a je vseeno uspel zadržati svoj položaj. V nadaljevanju dirke je Verstappen uspel ugnati Gaslyja, ta pa je nato za seboj več krogov zadrževal Leclerca. V 36. krogu je dirkaču iz Monte Carla vendarle uspelo švigniti mimo.

Vettel pokvaril dirko Verstappnu

V 38. krogu je prišlo do medsebojnega trka med Verstappnom in Vettlom. Nemcu, štirikratnemu svetovnemu prvaku, je zablokiralo gume, izgubil je nadzor nad svojim ferrarijem, zabil se je v zadek nizozemskega dirkača, oba sta zletela s steze in se k sreči nanjo tudi vrnila, a ob tem sta izgubila ogromno časa. Verstappen je nadaljeval kakšnih šest, sedem sekund za Gaslyjem, Vettel je moral na prisilni postanek po novi sprednji del dirkalnika. Njegova dirka je bila tako rekoč končana, na stezo se je vrnil na zadnje mesto. Za nameček si je zaradi povzročitve nesreče prislužil še desetsekundno kazen.

Do ciljne črte se ni spremenilo več nič omembe vrednega, vrstni red v prvi deseterici se ni več spremenil. Še največ se je dogajalo med Danielom Ricciardom in Carlosom Sainzem v boju za 6. mesto, ki ga je Španec uspel zadržati.

Dirka za VN Velike Britanije, Silverstone