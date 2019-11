Dirka za VN ZDA, Austin

Max Verstappen je v zadnjem delu sobotnih kvalifikacij dosegel tretji najboljši čas. Foto: EPA

Tako kot pred tednom dni v Ciudad de Mexicu, so se tudi tokrat pri Mercedesu zanesli na Hamiltonovo mojstrsko varčevanje gum, načrtovali so le en postanek, medtem ko so tekmeci v bokse zavili po dvakrat.



To je pomenilo, da je Britanec, ki je svoj edini postanek opravil v 25. krogu, večji del dirke odpeljal v vodstvu. V 36. krogu je Bottas opravil še drugi postanek, na stezo se je vrnil z 9-sekundnim zaostankom, ki ga je začel počasi, a vztrajno topiti.



V končnici dirke je svojega moštvenega tekmeca že povsem ujel, pod sekundo je za novim svetovnim prvakom zapeljal v 51. krogu, krog pozneje ga je s pomočjo DRS-sistema vendarle prehitel v dolgi ravnini za sedmo zmago v karieri.



Do konca dirke je moral Hamilton ostati zbran in za seboj zadržati vse hitrejšega Verstappna, ki je svoj drugi postanek opravil v 35. krogu in je v končnici dirke z 10 krogov bolj svežimi gumami brez večjih težav stopil zaostanek za Britancem. Ta je vseeno zdržal do ciljne črte in Mercedesu prinesel novo dvojno zmago.



Hamilton, rojeni zmagovalec, se je sicer moral zadovoljiti z drugim mestom, a v tolažbo mu je novi, že šesti naslov svetovnega prvaka, s čimer se je na vsega en naslov približal rekordnemu dosežku legendarnega Michaela Schumacherja, ki si je z benettonom in ferrarijem kraljici motošporta podredil med leti 1994-95 in 2000-2004.



Vettlova dirka za pozabo

V sobotnih kvalifikacijah je za pičlih 12 tisočink sekunde zaostal za 'pole positionom', v nedeljo pa je bil Sebastian Vettel daleč od uspeha. Že v uvodnih dveh krogih je z drugega zdrknil na sedmo mesto, nikakor ni uspel razviti enake hitrosti kot njegovi tekmeci, ki so ga prehiteli kot za stavo. V 9. krogu je štirikratni svetovni prvak vendarle odstopil, svoj ferrari je s težko poškodovanim vzmetenjem parkiral ob progi. "Mislim, da je vzmetenje uničeno. Nekaj se je pokvarilo. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak nekaj je povsem odpovedalo," je po radijski zvezi svojemu moštvu sporočil Vettel pred izstopom iz dirkalnika.

Dirka za VN ZDA, Austin