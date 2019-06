21-letni Charles Leclerc si je drugič v karieri priboril najboljše štartno izhodišče pred dirko. Foto: EPA

Hamilton, ki ima ogromno prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je zasedel drugo mesto, po naknadni kazni pa bo dirko začel s petega štartnega mesta. Britanec je prejel kazen, ker je v kvalifikacijah oviral Kimija Räikkönena.



Iz prve vrste bosta nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 15.10, začela Monačan Leclerc (Ferrari) in Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), iz druge vrste Finec Valtteri Bottas (Mercedes) in Britanec Lando Norris (McLaren), iz tretje vrste pa Hamilton in Räikkönen.

Na VN Avstrije se spominjajo tudi nedavno preminulega voznika formule 1 Nikija Laude. Foto: EPA

Ferrarijev Sebastian Vettel je imel težave na dirkalniku po drugem treningu in na tretjem ni nastopil, in bo dirko začel z devetega mesta.

Nemec bi bil sicer deseti, vendar je bil voznik Haasa Kevin Magnussen iz Danske, sprva peti, kaznovan s petimi mesti pribitka. Kazen je dobil zaradi uporabe novega menjalnika.

Po osmih dirkah sezone sta na vrhu Mercedesa, razlika med Hamiltonom (187 točk) in Bottasom (151) znaša 36 točk, tretji je Nemec Sebastian Vettel (Ferrari), ki ima 111 točk, njegov zaostanek za Bottasom pa je 40 točk.

Izidi kvalifikacij/štartna mesta: 1. C. LECLERC Ferrari 1:03,003 2. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,436 3. V. BOTTAS Mercedes 0,534 4. K. MAGNUSSEN Haas 1,069 5. L. HAMILTON Mercedes * 0,259 6. L. NORRIS McLaren 1,096 7. K. RÄIKKÖNEN Alfa Romeo 1,163 8. A. GIOVINAZZI Alfa Romeo 1,176 9. P. GASLY Red Bull 1,196 10. S. VETTEL Ferrari * - Lewis Hamilton je prejel kazen, ker je v kvalifikacijah oviral Kimija Räikkönena.