Odkar se je sporekel s komisarji FIE po letošnji dirki v Kanadi, se Sebastian Vettel v kvalifikacijah naslednjih treh dirk ni uvrstil niti med najboljših pet. Še več, ponavlja se sezona 2014, ko je izgubil boj z mlajšim moštvenim kolegom. Tedaj ga je povsem zasenčil Daniel Ricciardo, letos je - vsaj v zadnjem obdobju - precej boljši Charles Leclerc. Foto: EPA

Štirikrat zapored je z Red Bullom osvojil naslov svetovnega prvaka. Resda tedaj ni imel pretirano resnih tekmecev, še največ skrbi mu je povzročal Fernando Alonso, ki se je z njim dvakrat spustil v boj za naslov do zadnjega metra, a je, resda tudi s precej slabšim dirkalnikom, vsakič potegnil krajšo.

To je bila moja napaka. Prehitel me je, potem pa zapeljal malce preširoko iz zavoja in mi ponudil priložnost za napad. Za trenutek se mi je zdelo, da bo zapeljal na desno stran, zato sem rahlo zavil v levo, kajti tam bi se mi ponudil prostor, a se to ni zgodilo. Bil sem preblizu, zablokiralo mi je kolesa in trčil sem vanj. Sebastian Vettel

Pri Red Bullu je bila hierarhija jasna, Vettel je bil prvi dirkač, Mark Webber drugi. Šele ko se je Avstralec poslovil od kraljice motošporta, njegov sedež pa je zavzel Daniel Ricciardo, je Nemec prvič dobil nevarnega tekmeca.

In prav Ricciardo ga je v edini sezoni, ko sta bila moštvena tekmeca, povsem zasenčil. Trikrat je stopil na najvišjo stopničko (Vettel je ostal brez zmage), v prvenstvu je zbral 71 točk več. Heppenheimčan se je takoj zatem umaknil v varno zavetje Ferrarija, kjer pa zaenkrat še ni izpolnil poslanstva, tj. naslov svetovnega prvaka znova pripeljati v Maranello.

Lani ključen odstop na Hockenheimringu

V dobi turbomotorjev je Mercedes enostavno premočen. Vettel nenehno poskuša z vrha izriniti Lewisa Hamiltona, a neuspešno. Lani je bil sicer na dobri poti, v Silverstonu je z zmago utišal britanske navijače, tudi na naslednji dirki v Hockenheimu je bil na čelu kolone, nato pa je storil zares neumno napako in odstopil. To je bila prelomna točka, odtlej je začel nizati napake za napako, Hamilton pa je relativno mirno odbrzel do novega, že petega naslova svetovnega prvaka.

Leclerc si zasluži več

Letos je dobil novega moštvenega kolega, mladega Charlesa Leclerca. Pri Ferrariju so odločno dejali, da bo Vettel ostal prvi dirkač, a ta jim zaupanja zaenkrat še ni upravičil. Leclerc je v zadnjem obdobju precej boljši, za nameček si je Vettel v nedeljo v Silverstonu privoščil še eno veliko napako, ko je zamudil točko zaviranja in trčil v zadek red bulla Maxa Verstappna. Prisilni postanek ga je pahnil na rep kolone, po desetsekundni kazni, ki ga je doletela s strani komisarjem Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je britansko preizkušnjo končal na sila skromnem 16., predzadnjem mestu. Izvzemši odstope je to njegova najslabša uvrstitev od Monze 2012.

Napake pod pritiskom (in brez njega)

"To je bila moja napaka. Prehitel me je, potem pa zapeljal malce preširoko iz zavoja in mi ponudil priložnost za napad. Za trenutek se mi je zdelo, da bo zapeljal na desno stran, zato sem rahlo zavil v levo, kajti tam bi se mi ponudil prostor, a se to ni zgodilo. Bil sem preblizu, zablokiralo mi je kolesa in trčil sem vanj," je po nedeljski dirki dejal Vettel, ki že dlje časa ne prikazuje predstav, kakršnih je motošportna javnost vajena. Včasih so bile njegove predstave tako rekoč brezhibne, v zadnjem času skoraj vsakič podleže pritisku. Letos se je že dvakrat zgodilo, da ga je Hamilton prisilil v napako, najprej v Bahrajnu, nato še v Kanadi. Obakrat je dirko dobil Britanec.

Pri Ferrariju do konca sezone 2020

Veliko je bilo ugibanj o njegovi prihodnosti, s Ferrarijem ima sklenjeno pogodbo do konca sezone 2020. Časa za zadano nalogo mu zmanjkuje, letošnja sezona je - glede na to, da Hamilton po navadi po poletnem premoru dirka še bolje - že šla v franže. Na voljo ima še sezono 2020, a po videnem sodeč, Ferrari še kar nekaj časa ne bo imel nemškega dirkaškega svetovnega prvaka.

Skupni vrstni red SP-ja v formuli ena 2019 (po 10 od 21 dirk):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 223 (2) 2 Valtteri Bottas Mercedes 184 (2) 3 Max Verstappen Red Bull 136 (1) 4 Sebastian Vettel Ferrari 123 (1) 5 Charles Leclerc Ferrari 120 (2) 6 Pierre Gasly Red Bull 55 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 38 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 25 9 Lando Norris McLaren 22 10 Daniel Ricciardo Renault 22 11 Nico Hülkenberg Renault 17 12 Kevin Magnussen McLaren 14 13 Sergio Perez Racing Point 13 14 Daniil Kvjat Toro Rosso 12 15 Alexander Albon Toro Rosso 7 16 Lance Stroll Racing Point 6 17 Romain Grosjean Haas 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.