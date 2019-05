Ulice Monte Carla so pripravljene za 77. dirko formule ena za VN Monaka. Progo za prestižno preizkušnjo začnejo postavljati že šest tednov pred dirko. Foto: EPA

Datum dirke: 26. maj 2019 Kraj: Circuit de Monaco , Monte Carlo, Monako Dolžina kroga: 3,337 km Število krogov: 78 Dolžina dirke: 260,286 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Daniel Ricciardo (Red Bull ) Prva VN na prizorišču: 1950 Rekord kroga: 1:14,260 - Max Verstappen (2018)

Proga v Monte Carlu je dolga 3,337 km in je najkrajša na koledarju formule ena, sestavljena je iz 19 zavojev, nazadnje je bila spremenjena leta 2015. Foto: Reuters

Klasika formule ena. Dirkanje po ozkih ulicah Monte Carla, s številnimi vzponi in spusti, za nameček pa še edina dirka, kjer morajo dirkači zapeljati v predor. Vsekakor unikat v svetu motošporta.

Gre pa tudi za dirko, kjer je mest za prehitevanje izjemno malo, prostora za napako najmanj na vseh dirkališčih v kraljici motošporta, ključno vlogo pri končnem nedeljskem razporedu bodo, kot vedno, odigrale kvalifikacije.

Kimi Räikkönen bo v nedeljo odpeljal 300. dirko formule ena v karieri. Finec je prvič v elitnem razredu motošporta tekmoval 4. marca 2001 v Melbournu, kjer je s sauberjem osvojil odlično 6. mesto, že v naslednji sezoni si je zagotovil dirkaški sedež pri McLarnu, a največji uspeh - naslov svetovnega prvaka - je leta 2007 osvojil s ferrarijem. Foto: EPA

Räikkönen hladen do svojega jubileja

Dirka v kneževini bo med drugim nekaj posebnega tudi za Kimija Räikkönena, ki bo ta konec tedna odpeljal svojo jubilejno 300. dirko v formuli ena. Zavidanja vreden mejnik ledenohladnega Finca, svetovnega prvaka iz sezone 2007. Ta je na novinarski konferenci v svojem slogu odgovarjal na vprašanja novinarjev. "Vsi neprestano govorite o moji 300. dirki v formuli ena, a jaz sem precej bolj osredotočen na predstavo našega moštva," je dejal dirkač Alfe Romea in dodal: "Testiranja po dirki za VN Španije v Barceloni so bila za nas zelo pomembna, saj smo morali ugotoviti naravo težav našega dirkalnika. Če sem popolnoma iskren, ne vem, kako se bo obnesel na ulični postavitvi v Monaku."

Räikkönen je v Monte Carlu že okusil slast zmage, in sicer leta 2005, ko si je v sobotnih kvalifikacijah privozil najboljši štartni položaj, vodstvo je zadržal tudi na nedeljski dirki. 'Pole' je Kimi v Monte Carlu osvojil tudi pred dvema letoma, a je dirko sklenil na drugem mestu. Zmagal je moštveni kolega pri Ferrariju Sebastian Vettel.

Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull) na novinarski konferenci pred začetkom dirkaškega konca tedna v kneževini. Stavnice za nedeljsko dirko več možnosti pripisujejo Verstappnu, najnižjo kvoto pa ima (pričakovano) Lewis Hamilton pred Valtterijem Bottasom. Sledijo Verstappen, Leclerc in Sebastian Vettel. Foto: EPA

Verstappen se lahko odkupi za lanski fiasko

Ljubitelji formule ena se bojijo, da bo tudi tokrat Mercedes z Lewisom Hamiltonom in Valtterijem Bottasom premočen za tekmece. Ferrari je na skoraj vseh letošnjih dirkah razočaral, še najbolj utegne svetovne prvake izzvati Max Verstappen. Ni skrivnost, da je glavni oblikovalec moštva Red Bull Adrian Newey znova poskrbel za aerodinamično perfekcijo dirkalnika, vprašanje je le, ali bo Nizozemec to ta konec tedna znal izkoristiti. Lani je bil zrel za zmago, a je na prostem treningu storil neumno napako, razbil svoj dirkalnik, ostal brez kvalifikacij in nedeljsko dirko, ki jo je sicer sklenil na dobrem 9. mestu, začel iz ozadja. Letos se lahko odkupi za lanski fiasko. "V Monaku nam je šlo vedno dobro. Letos se lahko Max maščuje za lansko dirko," je povedal vodja moštva Red Bull Christian Horner in dodal: "Mercedes je letos izjemno močan. V Barceloni sta bila mercedesa izjemno hitra v zadnjem sektorju proge, kjer je kopica počasnih zavojev. Upam, da nam bo uspelo prekrižati njihove načrte."

Kot vožnja s kolesom po dnevni sobi Če je na dirkališču v Montmelu (VN Španije) malo priložnosti za prehitevanje, jih je v Monaku še manj, saj je trasa zelo ozka, vsebuje pa tudi najpočasnejši zavoj v formuli ena. Dirkališče ima veliko vzponov in spustov, ozkih zavojev in ravnino, zaradi česar je to ena najzahtevnejših prog v formuli ena - in tudi proga, kjer pride spretnost dirkačev še toliko bolj do izraza. Trikratni svetovni prvak formule ena, Brazilec Nelson Piquet, je dirkanje na VN Monaka primerjal z vožnjo kolesa po dnevni sobi. Speljana je okoli slavnega pristanišča Monte Carla, v katerega sta do zdaj po trku zletela dva dirkača. Ena izmed glavnih posebnosti dirke v Monaku je vožnja skozi predor, ki dirkačem predstavlja veliko težav zaradi hitre spremembe v svetlobi. To je tudi eden najhitrejših odsekov steze, kjer je mogoče preseči 260 km/h. Proga je dolga 3,337 km in je najkrajša na koledarju formule ena, sestavljena je iz 19 zavojev, nazadnje je bila spremenjena leta 2015. Najhitrejši krog (1:14,260) je leta 2018 z red bullom odpeljal Max Verstappen.

Zmaga na dirki formule ena za VN Monaka v Monte Carlu skupaj z zmagami na Indianapolisu 500 in 24 ur Le Mansa šteje za t. i. 'trojno krono motošporta'. Edini, ki je osvojil trojno krono, je britanski dirkač Graham Hill. V Monte Carlu je slavil v letih 1963, 1964, 1965, 1968 (na fotografiji) in 1969, v Indianapolisu leta 1966, v Le Mansu pa leta 1972. Foto: AP

Trikratni svetovni prvak Ayrton Senna je bil nesporni dirkaški 'princ' Monte Carla. Že leta 1984 je nase opozoril z izjemnim dirkanjem v tolemanu, pozneje z lotusom, nazadnje z mclarnom. Dobil je šest dirk za VN Monaka (1987, 1989-93), od teh kar pet zapored. Eno zmago manj sta na drugem mestu dosegla Britanec Graham Hill (1963, 1964, 1965, 1968 in 1969) in Michael Schumacher (1994, 1995, 1997, 1999 in 2001). Med konstruktorji je najuspešnejši McLaren s 15 zmagami (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007 in 2008), drugi je Ferrari, ki jih ima devet (1955, 1975, 1976, 1979, 1981, 1997, 1999, 2001 in 2017). Foto: AP

Prva monaška preizkušnja že leta 1929

Gre za dirko z dolgo zgodovino. Prvo dirko za VN Monaka so izpeljali 14. aprila 1929. Glavni pobudnik za dirko ob pristanišču Monte Carla je bil bogati proizvajalec cigaret in predsednik Monaškega avtomobilskega kluba Anthony Noghes. Idejo je podprl tudi tedanji monaški princ Louis II. Na prvo monaško preizkušnjo so povabili 16 dirkačev, štartna mesta so izžrebali, denarna nagrada je bila sto tisoč francoskih frankov. Dirko je dobil Britanec William Grover-Williams, drugi je bil Francoz Georges Bouriano (oba Bugatti), tretji pa Nemec Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz). Od 16 dirkačev jih je dirko končalo devet. Progo so od tedaj do danes spremenili petkrat.

Juan Manuel Fangio je 21. maja 1950 dobil krstno dirko formule ena za VN Monaka v Monte Carlu. Preizkušnjo je začelo 19 dirkačev, končalo jih je zgolj sedem. Eden izmed glavnih razlogov za toliko odstopov je sicer sila nenavaden: val iz pristanišča je tik pred začetkom dirke preplavil stezo v zavoju Tabac, zaradi česar je na spolzki podlagi v zaščitno ogrado zletelo deset dirkalnikov, Med njimi je bil tudi alfa romeo poznejšega krstnega svetovnega prvaka v formuli ena, Giuseppeja Farine. Foto: AP

Fangio dominanten na dirki leta 1950

Prvo dirko v Monte Carlu, ki je štela za svetovno prvenstvo formule ena, pa so organizirali leta 1950. Krog, dolg 3,181 km, so morali dirkači odpeljati stokrat. Že v kvalifikacijah (prvih pet mest so določili s četrtkovim treningom) je odlično formo prikazal Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo), Argentinec je bil nato prepričljiv tudi na dirki, na kateri je za krog prehitel drugouvrščenega Italijana Alberta Ascarija (Ferrari), dva kroga je bil hitrejši od tretjeuvrščenega domačina Louisa Chirona (Maserati). Z zmago se je v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo na vrhu izenačil z Giuseppejem Farino, ki je tistega leta naslov prvaka osvojil s tremi točkami naskoka.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Monte Carlu se začne v četrtek s prvim prostim treningom ob 11. uri. Štiri ure pozneje je na sporedu še drugi prosti trening. V petek je tradicionalno prost dan, v soboto se tretji prosti trening začne ob 12. uri, ob 15.00 se začnejo kvalifikacije. Dirka za VN Monaka bo v nedeljo ob 15.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Monaka: