Andrej Hebar je že v 2. minuti matiral Žana Usa. Foto: www.alesfevzer.com

Hebar zadel že v 2. minuti

Jeseničani so odlično začeli srečanje v Tivoliju, kjer se je zbralo približno 3.000 gledalcev. Ob izključitvi Mihe Logarja je Andrej Tavželj sprožil z modre črte, pred ljubljanskimi vrati pa je Andrej Hebar preusmeril plošček za hrbet Žana Usa. Železarji so z agresivnim pokrivanjem v uvodni minutah zasenčili domače.

Sever in Jezovšek s pestmi nad Hebarja

Strasti na obeh straneh so se hitro razvnele. V 6. minuti sta se Mark Sever in Žan Jezovšek s pestmi spravila na Hebarja, ki je po njunem mnenju nevarno "štartal" na Jezovška. A avstrijski sodniki so ocenili drugače in oba Ljubljančana poslali na kazensko klop, tako da so imeli Jeseničani številčno prednost.

Jeseničani niso izkoristili 5:3

Železarji so bili precej bolj zbrani. V 11. minuti so prišli do prednosti dveh igralcev. Hebar je močno sprožil z modre črte, a stresel prečko. Jeseničani so imeli minuto in pol na ledu dva igralca več, vendar je niso izkoristili.

V tej sezoni sta ekipi že odigrali dva medsebojna obračuna. Oba so dobili Ljubljančani, prijateljskega na Bledu s 4:1, pokalni finale v Kranju pa z 8:4. Skupni seštevek dozdajšnjih derbijev je zelo tesen, saj jeseniški hokejisti v zmagah vodijo le z 236:235. Olimpija lahko na domačem ledu skupni izid izenači.

11. krog, danes ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

0:1 (-:-, -:-, -:-)

Hebar 2.

LUSTENAU - VIPITENO

KITUBÜHEL - SALZBURG MLADI

ZELL AM SEE - PUSTERTAL

KAC II - STEEL WINGS LINZ

RITTEN - CORTINA

FASSA - BREGENZERWALD

GARDENA - FELDKIRCH