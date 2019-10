Žan Us in Andrej Hebar sta se izkazala v zadnjih tednih. Foto: www.alesfevzer.com

V tej sezoni sta ekipi že odigrali dva medsebojna obračuna. Oba so dobili Ljubljančani, prijateljskega na Bledu s 4:1, pokalni finale v Kranju pa z 8:4. Skupni seštevek dozdajšnji derbijev zelo tesen, saj jeseniški hokejisti v zmagah vodijo le z 236:235.

Olimpija lahko na domačem ledu skupni izid izenači. Ljubljančani so imajo po desetih krogih 20 točk, Jesneičani pa 15. Izbranci Gregorja Polončiča, ki bo ekipo vodil do konca sezone, so dobili zadnje štiri tekme v Alpski ligi. Še posebej so se izkazali v četrtek, ko so v ponovitvi aprilskega finala zmagali v Brunica s 3:2 po podaljšku.

Trener Jeseničanov Mitja Šivic bo pogrešal Gašperja Korošca, ki je zaradi naleta v glavo na tekmi proti Cortini v četrtek prejel eno tekmo kazni. Železarji so izgubili po kazenskih strelih s 3:4.

11. krog, danes ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

LUSTENAU - VIPITENO

KITUBÜHEL - SALZBURG MLADI

ZELL AM SEE - PUSTERTAL

KAC II - STEEL WINGS LINZ

RITTEN - CORTINA

FASSA - BREGENZERWALD

GARDENA - FELDKIRCH