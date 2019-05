Boston s power-playjem do preobrata za uvodno zmago nad Carolino

Prvi center Bergeron dosegel zmagoviti gol v 43. minuti

Boston - MMC RTV SLO, STA

Šved Marcus Johansson se je na uvodni tekmi finala Vzhoda izkazala z golom in podajo, dve podaji je prispeval Brad Marchand. Foto: Reuters

Finale Vzhodne konference v Ligi NHL se je začel po okusu Bostona, ki je doma s 5:2 premagal Carolino. Vendar izid vara, saj so Hurikani po 40 minutah vodili z 1:2, nato pa so Kosmatinci v 28 sekundah dvakrat udarili ob igralcu več in prevzeli nadzor.