Veliko veselje Britancev, ki so si presenetljivo zagotovili obstanek med elito. Lani so zmagali na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti, kjer so premagali tudi Slovenijo. Foto: Reuters

Na odločilni tekmi za obstanek med elito svetovnega hokeja v Košicah so hokejisti Velike Britanije po zaostanku z 0:3 premagali Francoze s 4:3. Odločilni zadetek je Ben Davies v 63. minuti.

Francozi zadeli trikrat v štirih minutah

Pred zadnjo tekmo skupine A so imeli Francozi točko, Britanci pa so izgubili vseh šest srečanj. V prvi tretjini sta mreži mirovali. Francozi so sijajno začeli drugo tretjino. Anthony Rech je v 24. minuti zadel z diagonalnim strelom z leve strani. Sacha Treille je bil v 28. minuti natančen ob prednosti igralca več. Zmedeni Britanci so krenili iz sredine in takoj izgubili plošček, Rech je šest sekund zatem povišal na 3:0.

Žilavi Britanci izenačili

Pet minut pred koncem druge tretjine je Robert Dowd kaznoval veliko napako francoske obrambe. Mike Hammond je nato v 39. minuti iz bližine pospravil plošček v mrežo in znižal na 2:3. V 46. minuti je Robert Farmer izza vrat hitro pridrsal pred gol in presenetil vratarja Floriana Hardyja.

Mojstrovina Daviesa za veliko zmago

O obstanku je tako odločal podaljšek, obe ekipi sta imeli na ledu tri igralce. V vratih Britancev je blestel Ben Bowns. V podaljšku je dvakrat izjemno posredoval in preprečil zmago Francozov, ki so silovito pritiskali in pozabili na obrambo. V 63. minuti je Jonathan Phillips ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je Ben Davies velemojstrsko preigral Hardyja in z bekhendom poslal plošček pod prečko za veliko zmago Britancev.

Latvijci ostali brez četrtfinala

V skupini B so Švedi po izenačenem boju v Bratislavi premagali Latvijo s 5:4. Dennis Rasmussen je dosegel odločilni zadetek 34 sekund pred koncem, s svoje polovice je zatresel prazno mrežo. Latvijci so morali tvegati, saj so potrebovali tri točke za ohranitev možnosti za četrtfinale. William Nylander je z dvema podajama prevzel prvo mesto na lestvici strelcev, skupaj ima 15 točk za štiri gole in 11 podaj.

Ob 20.15 se bosta v boju za obstanek v elitni skupini merili Avstrija in Italija, obe sta še brez točke.

Skupina A, Košice, 7. krog:

FRANCIJA - VELIKA BRITANIJA

* 3:4 (0:0, 3:2, 0:1)

Rech 24., 28., Treille 28.; Dowd 35., Hammond 39., Farmer 46., Davies 63.

* - v podaljšku

6. krog, ob 20.15:

KANADA - DANSKA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Lestvica: FINSKA 6 5 0 1 0 20:7 16 ZDA 6 4 1 0 1 27:12 14 KANADA 5 4 0 0 1 28:11 12 NEMČIJA 6 4 0 0 2 14:16 12 -------------------------------------- SLOVAŠKA 6 3 0 0 3 26:18 9 DANSKA 5 1 1 0 3 17:16 5 VELIKA BRITANIJA 7 0 1 0 6 9:41 2 FRANCIJA 7 0 0 2 5 14:34 2

Skupina B, Bratislava, 6. krog:

ŠVEDSKA - LATVIJA

5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Pettersson 11., Kempe 34., Lander 49., Hornqvist 51., Rasmussen 60.; Bukarts 30., 42., 57., Jaks 44.

7. krog, ob 20.15:

AVSTRIJA - ITALIJA