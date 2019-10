Carolina tudi po peti tekmi ostaja neporažena

Zmaga Buffala po podaljšku

Raleigh - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Caroline so na začetku sezone zelo razigrani. Foto: Reuters

Hokejisti Caroline v Ligi NHL nadaljujejo odlične predstave. Na peti tekmi sezone so vknjižili peto zmago, potem ko so s 5:2 na domačem ledu premagali New York Islanderse.