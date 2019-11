Ljubljančani, ki so se pred dvema dnevoma z zmago nad Zell am Seejem povzpeli na vrh lestvice, so odlično začeli tudi tokrat. Že po 40 sekundah je zadel Gal Koren, v sedmi minuti pa je Luka Zorko povišal na 2:0.

Varovanci Gregorja Polončiča so po osmih tekmah prvič izgubili. Foto: www.alesfevzer.com

A v drugi tretjini so gostje zadeli dvakrat v razmiku slabih dveh minut. V 32. minuti je znižal Nick Bruneteau, v 34. pa izenačil Remy Giftopoulos. Izid se nato v tretji tretjini ni spremenil, prav tako ne v podaljšku, zato so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Vratar Cortino de Filippo ustavil vse tri poskuse zmajev

Prvi je srečo poskusil Miha Logar, a se vratar Cortine Marco de Filippo ni pustil zmesti, na drugi strani pa je hitro zadel Bruneteau. Tudi Mark Čepon kot drugi igralec Olimpije kazenskega strela ni spremenil v gol. V drugi seriji je za Cortino zgrešil Giftopoulous, Žanu Jezovšku pa v tretji seriji ni uspelo preprečiti poraza zmajev. Junak je z obrambo postal de Filippo. Razmerje strelov 38:30 za Olimpijo.

Jeseničani se iz Dornbirna vračajo s polnim plenom. Foto: www.alesfevzer.com

Dva gola Jesenic v šesti minuti, Rajsar dvakrat v polno

Drugi slovenski klub SIJ Acroni Jesenice je s 5:3 ugnal Bregenzerwald v gosteh. Jeseničani so v 6. minuti dosegli dva gola. Najprej je Erik Svetina izkoristil prednost igralca več, nato pa je 38 sekund pozneje v polno zadel še Gašper Seršen. V drugi tretjini sta Andrej Hebar in Patrik Rajsar povišala na 4:1. Rajsar je v zadnjem delu potrdil zmago gostov, domačim pa je uspelo nekoliko omiliti poraz. Razmerje strelov 29:28 za železarje, ki bodo turnejo na zahodu Avstrije nadaljevali v nedeljo, ko bodo gostovali pri Lustenauu.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

15. KROG

SŽ OLIMPIJA - CORTINA

* 2:3 (2:0, 0:2, 0:0)

495; Koren 1., Zorko 7.; Bruneteau 32., Giftopoulos 34.

* - po kazenskih strelih

BREGENZERWALD - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

751; Pöschmann 27., Rainer 41., Göggel 54.; Svetina 6., Seršen 6., Hebar 34., Rajsar 36., 45.

LUSTENAU - KAC II 4:1

ZELL AM SEE - KITZBÜHEL 6:0

VIPITENO - PUSTERTAL 1:8

RITTEN - SALZBURG MLADI 4:1

ASIAGO - STEEL WINGS LINZ 3:0

Preloženo:

VIENNA CAPITALS SILVER - GARDENA

FASSA - FELDKIRCH