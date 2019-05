Jevgenij Dadonov je dosegel že štiri gole, uspešnejši je le izjemen finski najstnik Kaapo Kakko s petimi. Foto: Reuters

Znova se je izkazalo krilo prvega napada Jevgenij Dadonov, ki je tudi na drugi tekmi turnirja dvakrat zatresel mrežo. Član Floride je načel že norveško mrežo, prve favorite prvenstva pa je proti Avstriji v vodstvo popeljal v 13. minuti, ko je zadel po hitri kombinaciji ob igralcu več na ledu. Podal mu je Nikita Gusev, ki je podajo vpisal tudi pri drugem zadetku, pod katerega se je podpisal najboljši strelec sezone v NHL-u Nikita Kučerov. Rusi so imeli pričakovano ves čas niti igre v svojih rokah in napadali, vratar Aleksander Georgiev pa je zaustavil vseh 15 avstrijskih strelov.

Američani so vknjižili prvo zmago na Slovaškem, potem ko so s 7:1 nadigrali Francijo. V razmiku manj kot dveh minut so v prvi tretjini dosegli tri gole. Na začetku pete minute je Alex Debrincat povedel ob "powerplayu", ob koncu šeste je povišal Frank Vatrano, Debrincat pa je šest sekund pozneje zadel za 3:0.

2. krog, skupina A, Košice:

ZDA - FRANCIJA 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Debrincat 5., 7., Vatrano 6., White 34., Kane 36., Kreider 41., White 55.; Rech 47.

Danes ob 16.15:

DANSKA - NEMČIJA

Ob 20.15:

VELIKA BRITANIJA - KANADA

Lestvica: FINSKA 2 2 0 0 0 7:3 6 ZDA 2 1 0 0 1 8:5 3 NEMČIJA 1 1 0 0 0 3:1 3 SLOVAŠKA 2 1 0 0 1 6:5 3 DANSKA 1 0 1 0 0 5:4 2 FRANCIJA 2 0 0 1 1 5:12 1 KANADA 1 0 0 0 1 1:3 0 VELIKA BRITANIJA 1 0 0 0 1 1:3 0

Skupina B, Bratislava:

RUSIJA - AVSTRIJA 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Dadonov 13., 41., Kučerov 35., Telegin 35., Kovaljčuk 45.

Ob 16.15:

ITALIJA - ŠVEDSKA

Ob 20.15:

LATVIJA - ŠVICA