Jan Drozg je vsaj začasno napredoval v AHL, kjer je mislil, da bo tudi začel sezono, a je moral sprva na kaljenje v tretjo ligo. Marca je Mariborčan s Pittsburghom podpisal triletno začetno NHL-pogodbo. Foto: Twitter/@penguins

20-letni Mariborčan, ki je v tretji severnoameriški ligi ECHL za ekipo Wheeling Nailers dosegel 11 golov in 9 podaj na 20 tekmah, je zdaj dobil priložnost, da se preseli ligo višje. Za novo ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins je levokrilni napadalec odigral že dve tekmi in upa, da bo lahko v Ligi AHL ostal čim dlje časa, četudi je Slovenec na prvih dveh tekmah ostal brez točk.

"Ne vem sicer, kako dolgo bom lahko igral v ligi AHL - ali je to le zaradi poškodb ali za dlje časa -, ampak skušal bom priložnost maksimalno izkoristiti. Pri Wheelingu sem se dobro počutil. Moja pričakovanja v ligi AHL so povezana predvsem s tem, da bi čim več igral. Moj prvi cilj je, da pridobim čim večjo minutažo in pomagam ekipi do zmag," je dejal Drozg, ki kasneje meri tudi na Ligo NHL, saj ima do poletja 2022 sklenjeno vstopno pogodbo s Pittsburgh Penguins.

Kako bo šlo mladim risom na SP-ju? Jan Drozg je bil lani s 5 goli in 4 podajami na 5 prvenstvenih tekmah tudi ključni mož mladinske reprezentance Slovenije, da se je prebila v drugi kakovostni razred do 20 let.





Zdajšnja generacija risov do 20 let pod vodstvom selektorja Lovra Bajca se bori na prvenstvu na Danskem za obstanek v Diviziji I, skupini A. Po uvodnem porazu Slovenije z Norveško (2:6), zdaj Slovenci merijo moči z gostitelji Danci.

Izkusil dolge avtobusne vožnje v ECHL-u

"S svojimi predstavami pri ekipi Wheeling Nailers sem zadovoljen. Mislim, da nam je šlo res dobro. Tudi jaz sem pokazal odlične predstave. Je pa res, da je lahko še zmeraj boljše. Priznam, da se je bilo dokaj težko navaditi na novo ligo. Nova je bila predvsem izkušnja kar se tiče dolgih voženj. Tekma za tekmo, vožnja za vožnjo z avtobusom tudi do osem ur. Na drugi strani je bilo tudi veliko minutaže. Psihično in fizično je kar velik napor, ampak zmeraj se trudim, da pokažem kar se da največ," je o izkušnji v razvojni ligi dejal Drozg, ki je doslej ligo AHL spremljal le toliko, kot mu je dopuščal čas.

"Igralce v AHL poznam že iz prejšnjih let in iz pripravljalnega tabora Pingvinov. Mislim, da mi je sedaj malce lažje, ko sem dobil vpoklic. Dobil sem novo samozavest in motivacijo za naprej. Odigral sem že dve tekmi, na prvo sem prišel kar s kovčki komaj uro pred tekmo. Za obe tekmi mislim, da sem dobro izkoristil priložnosti. Upam, da bom jih bom še dobil, da se lahko izkažem in da tukaj ostanem čim dlje časa," si želi mladi hokejist, ki je ob izteku prejšnjih dveh sezone že zaigral na zadnjih tekmah sezone v AHL-u.

Bo Drozg prost za SP v Ljubljani?

Pingvini so v AHL-u pod vrhom Atlantske divizije v Vzhodni konferenci. Pittsburgh v NHL-u zaseda prvi "wild card" na Vzhodu, ob kopici poškodb pa se mu napoveduje ogorčen boj za letošnjo končnico. Od uspešnosti obeh Pingvinov je tudi odvisno ali bo Jan Drozg na voljo za domače svetovno prvenstvo, ko bodo risi med 27. aprilom in 2. majem v Ljubljani lovili preboj med elito. Drozg je nastopil na zadnjih dveh članskih prvenstvnih, lani je bil s 5 goli in 2 podajama že najučinkovitejši ris.