Pred odhodom na Slovaško so Finci kotirali najslabše med šestimi tradicionalnimi velesilami, a na koncu so tretjič dvignili pokal za naslov svetovnih prvakov v hokeju. Foto: Reuters

Finska je po letu 1995 in 2011 tretjič stopila na vrh hokejskega sveta. Svetovno prvenstvo elite 2019 se je končalo z zmagoslavjem finskih levov nad javorjevimi listi s 3:1. Drugič na prvenstvu, prvič na uvodni tekmi turnirja, drugič na zadnji, finalni tekmi SP-ja na Slovaškem.

Zlata temelja: kapetan in prvi vratar

Veliki junak nenadejanega zlata je vsekakor kapetan Marko Anttila, ki je z edinim golom odločil že sobotni polfinale z Rusijo. Ob zaotanku z 0:1 proti izredno napadalnim Kanadčanom je najprej 33-letni krilni napadalec poskrbel za izenačenje, na začetku zadnje tretjine pa še za vodstvo. Piko na i je po samostojni akciji sredi najhujše kanadske ofenzive postavil Harri Pesonen. Drugi najzaslužnejši za naslov svetovnih prvakov je vratar Kevin Lankinen, ki je ubranil kar 43 strelov Kanadčanov, medtem ko je na drugi strani Matt Murray zbral le 19 obramb.

Kapetan poskrbel za zmagoviti preobrat Finske

Zapravili kazenski strel in zaostali

Finci so grozili iz protinapadov, medtem ko so Kanadčani napadali bolj sistematično. Napadalec Jere Sallinen je po ukradenem ploščku prišel do solo prodora, a je bil zaustavljen s prekrškom. H kazenskemu strelu je presenetljivo pristopil branilec Oliwer Kaski, a je bil Matt Murray zbran ob ne preveč kvalitetnem strelu. Kazen je hitro sledila: finska napaka v obrambi, branilec Shea Theodore se je sprehodil in poslal plošček prek rame Kevina Lankinena, ki je v uvodnih 20 minutah ubranil 14 strelov.

Kapetan prvič in drugič

Levi so izenačili na začetku 2. tretjine, ko so potrebovali samo 20 sekund številčne premoči. Kapetan Marko Anttila, junak polfinalne zmage nad Rusijo, je med nogami matiral Murrayja. A 33-letni krilni napadalec Jokerita se ni ustavil. V 43. minuti so Kanadčani izgubili plošček za lastnimi vrati, Veli-Matti Savinainen je podal pred gol, kjer je Antilla sprožil in zadel za finsko vodstvo z 2:1.

Podjetnejše Kanadčane je sicer spremljala smola, saj so v vmesnem času kar dvakrat stresli okvir finskih vrat. Ob izraziti premoči v strelih (na koncu kar 44:19) jih je v obup spravljal Lankinen, ki še čaka na debi v NHL-u za Chicago. Sredi kanadskega obleganja je vajeti prevzel Harri Pesonen in s samostojno akcijo zabil za 3:1 in spravil rojake v delirij.

Kakko dal zagon, veterani pa zlate gole

Selektor Jukka Jalonen, ki se je po seriji košaric zvezdnikov odločil, da na SP ne bo peljal nobenega stalnega NHL-ovca, je ustvaril izredno kemijo. Na začetku prvenstvo je Fincem zmagovito idejo vlil supertalentirani 18-letni Kaapo Kakko (6 golov in podaja), stalno je ustvarjal Sakari Manninen (2 gola in 9 podaj), na koncu pa je strelsko breme nase prevzel kapetan Marko Anttila in s 3 goli v polfinalu ter finalu poskrbel, da Fince čaka nekaj divjih dni.

Kdor ne da, ga dobi: 1:0 za Kanado

Finski vratar Kevin Lankinen je samo nemočno pogledal prek rame, potem ko ga je mojstrsko matiral branilec Shea Theodore, a nato se 24-letni Helsinčan ni več pustil premagati, pri čemer mu je dvakrat na pomoč priskočil tudi okvir vrat. Foto: Reuters

Kanadčani niso ujeli Rusov/Sovjetov

Kanadčani so v finalu lovili tretji naslov v zadnjih petih letih, prvaki so bili nazadnje v letih 2014 in 2015, a so se morali zadovoljiti s 16. srebrom, s čimer so ponovili Pariz 2017. Z zlatom bi Kanada pri rekordnem številu naslovov - 27 - spet ujela Rusijo/Sovjetsko zvezo. Finski je uspelo priti do tretje zlate medalje, doslej so bili Finci svetovni prvaki v letih 1995 in 2011. Ko so naslov osvojili nazadnje, je bilo prvenstvo prav tako na Slovaškem.

Andrej Vasilevski je po rekordnem rednem delu Lige NHL s Tampo bil pometen v 1. krogu končnice Stanleyjevega pokala, na svetovnem prvenstvu pa doživel le en poraz, a moral za bron pokazati izjemne obrambe. 48 obrambam je pri loteriji dodal še 3 zaustavljene kazenske strele. Foto: Reuters

Vasilevski pribranil bron Rusom

Dvoboj razočaranih polfinalnih poražencev je uvodoma postregel z odprto igro in izidom 2:2 po 21 minutah, a nato sta vratarja Andrej Vasilevski in Patrik Bartošek zaklenila vrata. Po 10-minutnem podaljšku je odločala loterija odločilnih kazenskih strelov, kjer so bili ruski izvajalci bolj domiselni in natančni. Po vrsti so zadeli Ilja Kovaljčuk, Nikita Kučerov in še Nikita Gusev, medtem ko so vsi češki strelci odpovedali pred Vasilevskim. Vsekakor je bil prvi vratar Rusije najbolj zaslužen za bron, saj je v 70 minutah igre ubranil kar 48 strelov, Bartošek pa le 28.

Zbornaja komanda je odkrito merila na zlato, na Slovaško so pripeljali najbolj zvezdniško hokejsko zasedbo, na koncu so se morali zadovoljiti zgolj z bronom. Čehom pa v tolažbo ni ostalo nič in na novo medaljo, prvo po letu 2012, bodo morali počakati vsaj še eno leto.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SLOVAŠKA 2019, Bratislava

FINALE:

Kanada - FINSKA

1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Theodore 11.; Antilla 23., 43., Pesonen 56.

Obrambe: Murray 19; Lankinen 43.

TEKMA ZA 3. MESTO:

RUSIJA - Češka *3:2 (1:2, 1:0, 0:0)

Grigorenko 13., Anisimov 21; Repik 14., Kubalik 19.

Obrambe: Vasilevski 48; Bartošek 23.

Loterija za bron med Rusi in Čehi

Posamične nagrade 83. SP-ja v hokeju na ledu Najboljša trojica po izboru IIHF-a:

Najboljši vratar: Andrej Vasilevski (Rusija)

Najboljši branilec: Filip Hronek (Češka)

Najboljši napadalec: Nikita Kučerov (Rusija)



MVP po izboru medijev:

Mark Stone (Kanada)



All Star moštvo po izboru medijev:

Vratar: Andrej Vasilevski (Rusija)

Branilec: Filip Hronek (Češka)

Branilec: Mikko Lehtonen (Finska)

Napadalec: Mark Stone (Kanada)

Napadalec: William Nylander (Švedska)

Napadalec: Jakub Voraček (Češka).