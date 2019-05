Finski hokejisti se veselijo uvodne zmage. Foto: Reuters

Finci so povedli v 7. minuti, ko je napadalec Turkuja Kaapo Kakko sijajno zaključil protinapad. Z bekhendom je matiral Matta Murrayja. Minuto in pol zatem je Jonathan Marchessault izenačil ob prednosti igralca več. V drugi tretjini sta mreži mirovali.

V 43. minuti se je Arttu Ilomaki odlično znašel v gneči pred vrati Kanade, plošček je iz bližine poslal pod prečko. V zadnji minuti so Kanadčani skušali izenačiti brez vratarja, a je razigrani Kakko ukradel plošček in ga poslal v prazno mrežo za končnih 3:1. Finci so imeli tudi več strelov na vrata (27:21).

Švedi se bodo zvečer pomerili s Češko. Prenos tekme na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Druga večerna tekma je ZDA - Slovaška.

SKUPINA A, Košice, Steel Arena, 1. krog:

FINSKA - KANADA

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Kakko 7., 60., Ilomaki 43.; Marchessault 9.



Ob 20.15:

ZDA - SLOVAŠKA

Sobota ob 12.15:

DANSKA - FRANCIJA

Ob 16.15:

NEMČIJA - VELIKA BRITANIJA

SKUPINA B, Bratislava, Ondrej Nepela Arena, 1. krog:

RUSIJA - NORVEŠKA

5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Dadonov 9., 30., Anisimov 15., Kučerov 29., Gusev 42.; Valkvae Olsen 57., Holos 58.



Ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVEDSKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 12.15:

ŠVICA - ITALIJA

Ob 16.15:

LATVIJA - AVSTRIJA