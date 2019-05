Miha Štebih je v 14. minuti z natančnim strelom z modre črte Slovenijo popeljal v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Po prvi tretjini vodi Slovenija z 0:1. Zadel je Miha Štebih v 14. minuti.

Slovenci so po treh krogih in porazih s Kazahstanom z 2:3, Južno Korejo s 3:5 in Belorusijo z 1:4 še brez točke, tako kot Litva, ki bo v nedeljo ob 8.30 zadnji slovenski tekmec. Prve točke Slovenci lovijo proti starim znancem Madžarom, ki eno zmago že imajo, premagali so

Litvo s 4:1.

Z Madžarsko so se Slovenci doslej na prvenstvih in na prijateljskih tekmah pomerili že na 33 dvobojih in so precej uspešnejši, saj imajo 25 zmag. Izgubili so zadnjo pripravljalno tekmo pred prvenstvom, ko je bilo v Budimpešti 7:4. Na prvenstvih sta se ekipi nazadnje pomerili lani prav tako v drugoligaški konkurenci, ko je bilo v glavnem mestu Madžarske 4:1 za rise.

4. krog, petek ob 15.30:

MADŽARSKA - SLOVENIJA 0:1 (0:1, -:-, -:-)

Štebih 14.

V živo

Sobota ob 10.00:

JUŽNA KOREJA - LITVA

Ob 13.30:

KAZAHSTAN - BELORUSIJA