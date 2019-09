Železarji so že v prvi tretjini z zadetki Gašperja Glaviča, Urbana Sodje in Jake Ankersta prišli do lepe prednosti 3:0, ki so jo do 33. minute še podvojili, potem ko sta v eni minusti zadela Blaž Tomaževič in Andrej Hebar. Častni gol za Slavijo je zabil Gašper Skerlep.

Jaka Sodja je v 28. minuti povišal na 4:0. Foto: www.alesfevzer.com

V finalu bo njihov tekmec zmagovalec večernega polfinalnega obračuna, v katerem se bodo branilci naslova, igralci SŽ Olimpije, pomerili z domačo kranjsko zasedbo.

V lanskem finalu so Ljubljančani z 2:1 premagali večne tekmece z Jesenic, letošnja odločilna pokalna tekma bo v kranjski dvorani v soboto ob 20. uri.

HOKEJ NA LEDU

POKAL SLOVENIJE

KRANJ

Polfinale:

Slavija Junior - SIJ ACRONI JESENICE

1:6 (0:3, 0:3, 1:0)

Skerlep 50.; Glavič 15., U. Sodja 17., Ankerst 19., J. Sodja 28., Tomaževič 33., Hebar 33.

Danes ob 20.30:

SŽ OLIMPIJA - TRIGLAV

Finale bo v soboto ob 20.00.