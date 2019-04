Ivo Jan je izpostavil, da risi ne bodo smeli ponavljati tako slabih začetkov tekem, če želijo doseči uspeh. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je odigrala zelo slabo prvo tretjino na turnirju, saj je po prvih 20 minutah izgubljala že s 3:0. Nato se je vrnila z dvema zadetkoma, a preobrata ni bilo. Korejci, ki so lani izpadli iz elite, so na uvodni tekmi prvenstva navdušili z izjemno učinkovitostjo, ko so s kar 5:1 odpravili Madžarsko. Dvoboj je na sporedu le 18 ur po tekmi s Kazahstanom.

Na dozdajšnjih medsebojnih tekmah so bili uspešnejši Slovenci, ki na šestih uradnih in prijateljskih tekmah še ne poznajo poraza. Na ravni drugoligaških tekmovanj na svetovnih prvenstvih sta se Slovenija in Južna Koreja nazadnje merili leta 2016 v Katovicah, ko je bilo 5:1 za Slovenijo. Lani pa je prijateljsko tekmo pred olimpijskimi igrami v Seulu Slovenija dobila z 2:1.

2. krog, torek ob 12.00:

JUŽNA KOREJA - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

V živo

Ob 15.30:

BELORUSIJA - MADŽARSKA

Sreda ob 12.30:

KAZAHSTAN - LITVA