Los Angeles je zdaj pri 28 točkah, Anaheim pa ostaja pri 30, oboji pa ostajajo na dnu Pacifiške skupine in Zahodne konference, daleč od območja končnice. Foto: AP

Hrušičanov najbolj domiseln poskus je prišel ob strelu neposredno po sodniškem metu v 2. tretjini, a je bil John Gibson zbran. Anže Kopitar je v 21 minutah igre sprožil 3 strele v okvir vrat in dobil 9 od 14 bulijev, a vseeno ni našel poti do 30. točke sezone, tako da po 32 odigranih tekmah ostaja pri 11 golih in 18 podajah, s čimer je v vseh treh kategorijah še vedno vodilni igralec LAK-a.

Odločil gol Carterja ob igralcu več

Kralji so povedli ob koncu 1. tretjine prek Matta Luffa, ki je po podaji Tylerja Toffolija prišel do prvenca sezone. Odločilna poteza avtocestnega bulija, kot se tudi imenujejo dvoboji sosednjih klubov iz južna Kalifornije, je prišla v 25. minuti. Ob igralcu več je Drew Doughty imenitno našel Jeffa Carterja na levi vratnici in prekaljeni Kanadčan je podvojil vodstvo gostov. Za napet zaključek je v 46. minuti poskrbel Derek Grant. Do konca Racmanom ni uspelo izenačiti, saj je bil razpoložen vratar Jonathan Quick (razmerje strelov 37:27 za Anaheim).

Kluba ostajata na samem dnu Pacifika in Zahoda, kjer za območjem končnice Kralji zaostajajo za 9 točk, Racmani pa za 7.

Rdeča krila kar mesec dni čakala na novo zmago

V burnem četrtkovem hokejskem večeru se je v Ligi NHL odigralo kar 12 tekem. Zadnjeuvrščeni klub lige Detroit je po seriji 12 porazov le prišel do prebliska. Red Wingsi so s 5:2 doma premagali Winnipeg, sicer bi skoraj zapravili uvodno vodstvo s 3:0, a na koncu je trio Fabbri - Hronek - Zadina, vsak s po tremi točkami, poskrbel za prvo zmago Detroita po točno mesecu dni!

Calgary melje pod novim trenerjem

Na Vzhodu je bil osrednji obračun Tampa Bay - Boston. Kapetan Strel Steven Stamkos je z dvema goloma poskrbel za domači uspeh, vodilni klub Atlantika pa je doživel peti zaporedni poraz. V Calgaryju je prišlo do soočenja dveh kanadskih ekip, ki sta nedavno zamenjala trenerja. Mike Babcock je letel s klopi Toronta zaradi preslabih izidov, nakar so na plano prišli njegovi incidenti z igralci, pri čemer so podobne obtožbe padle tudi na Billa Petersa, trenerja Calgaryja. Peters je pod pritiskom odstopil, vajeti je prevze Geoff Ward in Ognjeni zublji so zdaj nanizali že sedem zmag. Calgary je strl Toronto s 3 goli v dveh minutah in pol sredi 3. tretjine za končnih 4:2.

TEKME 12. DECEMBRA

ANAHEIM - LOS ANGELES 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Grant 46.; Luff 19., Carter 25.

BUFFALO - NASHVILLE 4:3

TAMPA BAY - BOSTON 3:2

FLORIDA - NY ISLANDERS 1:3

PITTSBURGH - COLUMBUS * 1:0 - podaljšek

DETROIT - WINNIPEG 5:2

ST. LOUIS - VEGAS 4:2

MINNESOTA - EDMONTON 6:5

CALGARY - TORONTO 4:2

ARIZONA - CHICAGO 5:2

VANCOUVER - CAROLINA

SAN JOSE - NY RANGERS