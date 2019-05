Finci so v soboto s 4:2 premagali Slovaško, pri čemer je 18-letni Kaapo Kakko (na fotografiji levo) dosegel tri zadetke. Foto: Reuters

Gostitelji turnirja Slovaki so prvenstvo začeli z zmago nad ZDA (4:1), nato pa so jih prizemljili Finci, ki so bili po hat-tricku Kaapa Kakka boljši s 4:2.

SKUPINA A, Košice, 3. krog, danes ob 16.15:

ZDA - FINSKA

-:- (2:1, 0:1, -:-)

Skjei 1., Gaudreau 11.; Pesonen 20., Ojamaki 40.



Ob 20.15:

SLOVAŠKA - KANADA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Lestvica: FINSKA 2 2 0 0 0 7:3 6 NEMČIJA 2 2 0 0 0 5:2 6 KANADA 2 1 0 0 1 9:3 3 ZDA 2 1 0 0 1 8:5 3 SLOVAŠKA 2 1 0 0 1 6:5 3 DANSKA 2 0 1 0 1 6:6 2 FRANCIJA 2 0 0 1 1 5:12 1 VELIKA BRITANIJA 2 0 0 0 2 1:12 0

SKUPINA B, Bratislava, 3. krog, danes ob 16.15:

RUSIJA - ČEŠKA

-:- (1:0, 1:0, -:-)

Andronov 14., , Gusev 33.

Ob 20.15:

NORVEŠKA - ŠVEDSKA