Domači so povedli že po 28 sekundah, ko je zadel Ryan Obuchowski. Olimpija je izenačila v 39. minuti, strelec pa Sašo Rajsar.

Sašo Rajsar je v 39. minuti izenačil na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com

Ker v rednem delu in podaljšku ni bilo zmagovalca, so odločali kazenski streli. Pri Ljubljančanih je zadel le Mark Čepon, medtem ko so bili Miha Logar, Aleš Mušič, Žan Jezovšek in Gal Koren neuspešni. Na drugi strani sta za Ritten zadela Simon Kostner in Matthew Lane.

V drugi tekmi je madžarski Ferencvaros s 6:0 porazil San Sebastian. Olimpija se bo s Ferencvarosom pomerila v soboto.

HOKEJ NA LEDU

CELINSKI POKAL

2. KROG, Ritten

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Rajsar 29.; Obuchowski 1.

* - po kazenskih strelih

FERENCVAROS - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Sobota ob 16.00:

FERENCVAROS - SŽ OLIMPIJA

Ob 20.00:

RITTEN - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

Nedelja ob 14.00:

TXURI URDIN SAN SEBASTIAN - SŽ OLIMPIJA

Ob 18.00:

RITTEN - FERENCVAROS