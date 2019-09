Za prvo lovoriko v novi hokejski sezoni se bosta pričakovano udarila večna tekmeca. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji trikrat zapravili vodstvo v prvi tretjini

V uvodni tretjini obrambi res nista blesteli, priložnosti so se vrstile in po 20 minutah je bil izid 3:3. Zmaji so povedli v 4. minuti, ko je Žiga Kogovšek še uspel odbiti strel Žige Pešuta, plošček pa je v mrežo pospravil Anže Ropret. Strelec zadetka je moral kmalu zatem na kazensko klop zaradi spotikanja, kar so železarji unovčili. Urban Sodja je streljal mimo vrat, plošček se je odbil od ograde, Jaka Šturm pa je z leve strani zatresel mrežo, ko je Žan Us že ležal na tleh.

V 9. minuti so imeli Ljubljančani prednost dveh igralcev 46 sekund. Erik Svetina je igral z visoko palico, nato pa so imeli Jeseničani še preveč igralcev na ledu. Ko se je prva kazen iztekla, je Nik Simšič podal pred vrata, kjer je Žan Jezovšek ukanil Kogovška. Le 40 sekund zatem je izenačil Jaka Ankerst po podaji Jake Sodje. Železarji so izkoristili tudi drugi "power play", izključen je bil Mark Čepon zaradi spotikanja.

Velika napaka izkušenega Kranjca

V 11. minuti je Sašo Rajsar z desne strani podal do Gala Korena, ki je krenil sam proti Kogovšku in ga matiral z bekhendom. Ljubljančani tudi tretjega vodstva niso uspeli zadržati, saj je v 18. minuti veliko neumnost naredil izkušeni Aleš Kranjc. Izza vrat je pod pritiskom Blaža Tomaževiča podal pred vrata, a je zadel vratarja Usa v drsalko, plošček pa se je odbil v mrežo.

Lanski finale odločil Sašo Rajsar

Hokejska zveza Slovenije tretje leto prireja pokal v turnirski obliki, v prvi izvedbi v Celju 2017 so Jeseničani s 3:0 dobili finale proti SŽ Olimpiji. Lani v Kranju je Olimpija zmagala z 2:1. Odločilni zadetek je dosegel Sašo Rajsar.

Pred dvema tednoma sta se najboljši slovenski ekipi srečali na Poletni ligi na Bledu, zmaji so po zaostanku z 0:1 zmagali s 4:1.

Obe ekipi bosta tudi letos tekmovali v Alpski ligi, ki se začenja naslednjo soboto.

Finale: Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija

Finale, danes ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

4:8 (3:3, 1:3, -:-)

Šturm 6., Ankerst 10., Tomaževič 18., Hebar 40.; Ropret 4., Jezovšek 9., Koren 11., Gorše 29., Sever 34., Rajsar 39., Simšič 47., Kujavec 53.

Polfinale:

Slavija Junior - SIJ ACRONI JESENICE

1:6 (0:3, 0:3, 1:0)

Skerlep 50.; Glavič 15., U. Sodja 17., Ankerst 19., J. Sodja 28., Tomaževič 33., Hebar 33.

SŽ OLIMPIJA - Triglav

4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Ropret 17., Simšič 42., Gorše 43., Kranjc 57.; Ahačič 41., Zupan 44.