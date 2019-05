Udarna ruska naveza Nikita Kučerov-Nikita Gusev, ki sta prvič skupaj zaigrala že pri šestih letih, je doslej na osmih tekmah SP-ja prispevala že kar 31 točk. Foto: Reuters

V prvi tretjini sta mreži obmirovali. Štiri strele več so sprožili Finci (11:15), ki so bili tudi najbližje zadetku. V 15. minuti je pred vrati najprej poskusil Petteri Lindbohm, nato pa še Kaapo Kakko. Mladenič je izza vrat zadel vratnico, nato pa se je ploščico dejansko zaustavila na golovi črti, preden jo je pokril Andrej Vasilevski. Tudi na drugi strani se je z nekaj posredovanji izkazal Kevin Lankinen.

Brez NHL-ovcev po naslov

Predzadnji dan v Bratislavi se začenja s sosedskim derbijem. Rusi s popolnim izkupičkom in presenetljivi Finci, ki so izločili dvakratne branilce zlata. Rusija je imela v četrtfinalu ogromno dela z ZDA (4:3), na koncu sta razliko naredila prvaka KHL-a s CSKA-jem Kiril Kaprizov in Mihail Grigorenko.

Finska je šla na Slovaško s skromnimi pričakovanji, brez vseh NHL-zvezdnikov, a zdaj se piše pravljica. Krona vsega je bila dramatična zmaga nad največjimi tekmeci Švedi v podaljšku s 5:4. Najučinkovitejši lev Sakari Manninen je zadel v dodatku za najslajšo mogočo zmago po finskem okusu, seveda je tu še vedno senzacionalni 18-letnik Kaapo Kakko (šest golov). Rusija je lani po štirih letih ostala brez odličja, nazadnje pa je bila svetovni prvak leta 2014. Finska je zadnjo kolajno osvojila pred tremi leti, zadnje zlato pa leta 2011.

V lovu na prvo medaljo po sedmih letih

Češka in Kanada je obračun z ogromno zgodovine. Kanada se je na neverjeten način rešila proti Švici, ko je branilec Damon Severson izsilil podaljšek v zadnjih stotinkah rednega dela. Nato je v podaljšku udaril prvi kanadski strelec Mark Stone (sedem golov in pet podaj). Po uvodnem porazu so javorjevi listi rasli iz tekme v tekmo, v vratih je vajeti prevzel dvakratni osvajalec Stanleyjevega pokala Matt Murray.

Češka je za SP na Slovaškem sestavila res močno reprezentanco, ki je upravičila pričakovanja. V četrtfinalu so igraje opravili z Nemčijo (5:1), cilj je jasen: prva medalja po letu 2012. Jakub Voraček (4+12) in Michael Frolik (7+7) vodita napad. Kanadčani so dobili zadnjih pet soočenj na svetovnih prvenstvih, nazadnje so bili Čehi boljši leta 2010.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

POLFINALE, Bratislava

Danesa ob 15.15 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

RUSIJA - FINSKA

0:0 (0:0, -:-, -:-)



V živo

Ob 19.15 (prenos na TV SLO 3/MMC-ju):

KANADA - ČEŠKA

V živo

FINALE, nedelja ob 20.15 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

TEKMA ZA 3. MESTO, nedelja ob 15.45 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):