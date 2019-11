Dvomov o zmagovalcu v Podmežakli ni bilo več že sredi tekme. Domači so začeli podjetno, v osmi minuti zadeli v razmaku le devetih sekund, ko sta bila uspešna Blaž Tomaževič in Gašper Glavič, slednji je nato na 3:0 povišal še pred koncem prve tretjine.

Gašper Glavič je zadel za 2:0 in 3:0. Foto: www.alesfevzer.com

Razmerje strelov 44:14 za Jesenice

V drugi je gostujočega vratarja najprej premagal Žan Primožič, gostom je nato uspelo ugnati Urbana Avsenika, na 5:1 pa je povišal Andrej Tavželj. Njegov gol v 34. minuti pa je bil tudi zadnji na tekmi, saj so v zadnji tretjini domači spustili ritem in le uspešno nadzorovali potek tekme. Razmerje strelov je bilo 44:14 za Jesenice.

Nik Simšič je v Linzu dosegel dva gola. Foto: www.alesfevzer.com

Strelske vaje zmajev v Linzu

Ljubljančani so v Linzu pri najslabšem moštvu lige, ki je edino še brez zmage, zablesteli v drugi tretjini, ko so v desetih minutah dosegli štiri gole. Nik Simšič je zabil dva zadetka, Luka Zorko in Mark Čepon pa po enega. V zadnjem delu, ko so gostje sprožili 33 strelov, so še trikrat premagali domačega vratarja (Miha Logar, Nejc Brus, Žiga Pešut). Končno razmerje strelov je bilo kar 78:9 za Olimpijo. Izkazal se je torej tudi domači vratar Beni Halasz z 71 obrambami.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

17. KROG

SIJ ACRONI JESENICE - KAC II

5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

555; Tomaževič 8., Glavič 8., 16., Primožič 30., Tavželj 34.; Hammerle 33.

STEEL WINGS LINZ - SŽ OLIMPIJA

0:7 (0:0, 0:4, 0:3)

176; Simšič 28., 31., Zorko 37., Čepon 38., Logar 47., Brus 59., Pešut 59.

BREGENZERWALD - VIENNA CAPITALS

LUSTENAU - FELDKIRCH

VIPITENO - GARDENA

RITTEN - KITZBÜHEL

PUSTERTAL - CORTINA

ASIAGO - ZELL AM SEE

FASSA - SALZBURG MLADI