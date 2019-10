Kristjan Čepon se je vrnil v Tivoli. Foto: www.alesfevzer.com

"Lanska sezona je bila tako uspešna, izjemna in zabavna, da sem se odločil svojo pot nadaljevati v tej ekipi, ki ima visoke cilje in pričakovanja. Lepo je biti nazaj v znani garderobi, kjer je res odlično vzdušje. Vsi v ekipi smo zelo motivirani in predani ciljem, kar mi še posebej ustreza," je ob tem za ljubljanski klub povedal Čepon, ki bo v Tivoliju znova moči združil z mlajšim bratom Markom. Po uspešni lanski sezoni se je podal na Švedsko h Kalmarju.

Vrnitve Čepona med zeleno-bele je vesel tudi športni direktor SŽ Olimpije Tomaž Vnuk: "Veseli me, da se v našo ekipo vrača Kristjan Čepon, ki je lansko sezono v njej odigral pomembno vlogo predvsem pred našim golom, še bolj pa pri organizaciji napadov. Dosegel je tudi nekaj pomembnih zadetkov. Kristjanova prednost je tudi v tem, da se bo lahko hitro vključil v ekipo, ki od lani ni bistveno spremenjena."